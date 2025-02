Zwillinge? Kim sieht auf neuen Fotos aus wie Bianca Censori

"Ich sehe doppelt", kommentiert ein Fan einen neuen Instagram-Beitrag von Kim Kardashian (44) und ist damit offensichtlich nicht der einzige, den die Beauty mit ihrem Look irritiert. Die Haare kinnlang und zurückgegelt, die Augenbrauen aufgehellt und ein superknappes Outfit – damit sieht die vierfache Mama Bianca Censori (30) zum Verwechseln ähnlich. In weiteren Bemerkungen wie "Warum siehst du aus wie seine jetzige Frau?", "Denken wir alle dasselbe?" und "Censori, bist du es?" zeigt sich deutlich, dass die Bilder bei Kims Community den Anschein erwecken, sie würde absichtlich den Stil der Ehefrau ihres Ex Kanye West (47) kopieren.

Dass sie irgendjemanden kopieren möchte, will Kim aber offensichtlich nicht so stehen lassen. Nur wenige Stunden später folgt ein weiterer Beitrag – dieses Mal ein Schnappschuss aus dem Jahr 1994. Darauf zu sehen ist der Reality-TV-Star als Teenagerin. Lässig posiert sie im Bikini – ihr Look ist eins zu eins derselbe wie der, den sie auf den anderen aktuellen Aufnahmen trägt. Zum Zeitpunkt des Fotos war Bianca noch nicht einmal geboren – die Australierin erblickte erst im Jahr 1995 das Licht der Welt.

Neben der verblüffenden Ähnlichkeit ist auch der Zeitpunkt, den Kim wählte, um die Fotos zu teilen, fragwürdig. Erst vor wenigen Stunden wurden Gerüchte laut, dass Kanye und Biancas Beziehung vorbei sein soll. Ein Insider bestätigte gegenüber der Daily Mail, dass der Rapper und seine Frau nicht länger zusammen sind. Demnach soll in den nächsten Tagen der Scheidungsantrag eingereicht werden. Außerdem sollen sie sich bereits darauf geeinigt haben, dass Bianca eine Abfindungssumme von umgerechnet 4,7 Millionen Euro erhält.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Jahr 1994

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

Anzeige Anzeige