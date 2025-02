Heiß: Selena Gomez posiert oben ohne mit ihrem Benny Blanco

Benny Blanco (36) und Selena Gomez (32) sind die Stars auf dem Cover der aktuellen Ausgabe vom Interview Magazine. Die Fotos des talentierten Paares zeigen sie unter anderem in schicken Anzügen und verrückten Posen. Doch ein Schnappschuss sorgt nun für Furore: Auf dem Bild sind der Musikproduzent und die Sängerin oben ohne. Der Lockenkopf hält seine Verlobte in seinen Armen und beißt auf ihren Zeigefinger. Die "Single Soon"-Interpretin fletscht derweil ihre Zähne, während beide direkt in die Kamera schauen.

In ihrem Interview für die Zeitschrift geben die beiden außerdem einen Einblick in ihre Beziehung. Obwohl sie die genauen Details ihrer Verlobung für sich behalten wollen, plaudert Benny aus: "Es war die krasseste Überraschung, sie hatte wirklich keine Ahnung davon." Für den Songwriter war es schwierig, seine Pläne vor seiner Partnerin geheim zu halten, deshalb war er froh, als er es hinter sich hatte. "Es war wirklich süß und er hat genau die richtigen Dinge gesagt", schwärmt Selena.

Ein Thema, das die US-Amerikaner verbindet, ist die Musik. Am Valentinstag kündigten die zwei auf Instagram ihr erstes gemeinsames Album mit dem Titel "I Said I Love You First" an, das am 21. März erscheinen soll. Um ihre Fans auf die neuen Songs einzustimmen, veröffentlichten sie am selben Tag schon die erste Single. "Scared Of Loving You" scheint bei den Hörern gut anzukommen. "Ich kenne diese Seite von Selena gar nicht, aber es ist das authentischste, was ich bislang von ihr gehört habe und ich liebe es", kommentierte ein User den Song.

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco, Musikproduzent

Anzeige Anzeige

MEGA / ZUMAPRESS.com Selena Gomez und Benny Blanco, Januar 2024

Anzeige Anzeige