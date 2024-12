Broadway-Debüt: George Clooney verlässt seine Familie ungern

George Clooney (63) wird sein Broadway-Debüt im Stück "Good Night, and Good Luck" ab März 2025 am Winter Garden Theatre in New York geben. "Ich fühle mich geehrt, nach all den Jahren wieder auf die Bühne zurückzukehren – und dann auch noch an den Broadway, den Ort, nach dem jeder Schauspieler strebt", verriet er dem Mirror. Doch sein neues Projekt sorgt anscheinend für Bedenken: Sein New-York-Engagement bedeutet, dass er für längere Zeit von seiner Frau Amal Clooney (46) und den gemeinsamen Zwillingen Ella (7) und Alexander (7) getrennt sein wird. Die Tatsache, dass Amal als Menschenrechtsanwältin und Mutter beruflich sehr eingespannt ist, wird es wohl erschweren, ihn regelmäßig besuchen zu können.

Ein Insider verriet dem Magazin New Idea, dass Amal aufgrund ihrer Arbeit und der Schulpflicht der Kinder nicht einfach alles stehen und liegen lassen kann, um jedes Wochenende nach New York zu fliegen – selbst wenn sie Privatjets zur Verfügung haben. "George plant, so oft es geht, zurückzufliegen, aber es wird keine einfache Zeit", so die Quelle. Außerdem gibt es Sorgen darüber, wie er damit umgehen wird, falls sein Broadway-Debüt nicht so erfolgreich verläuft wie erhofft, zumal Amal nicht direkt vor Ort sein wird, um ihn zu unterstützen.

Trotz dieser Herausforderungen feiern George und Amal bald ihren zehnten Hochzeitstag und gelten als eines der stabilsten Paare Hollywoods. Freunde des Paares sagen, dass ein Grund für ihre harmonische Ehe darin liegt, dass beide unabhängig voneinander erfolgreich und in ihren jeweiligen Bereichen gefestigt sind. "Sie haben großartige Nannys und ihre Häuser sind wie kleine Resorts", erzählte ein Bekannter der Heat. Dass sie, obwohl sie unter einem Dach wohnen, manchmal "getrennte Leben" führen, sei unter Freunden ein wiederkehrender Witz, doch die beiden lassen sich von solchen Einwürfen nicht beirren.

Getty Images George und Amal Clooney im Dezember 2023

Getty Images Schauspieler George Clooney und Anwältin Amal Clooney

