Boris Becker und Lilian verliebt auf der Berlinale gesichtet

Die Berlinale lockt in diesem Jahr wieder viele Stars und Sternchen auf die roten Teppiche der deutschen Hauptstadt. Auch Boris Becker (57) und seine frisch angetraute Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro nahmen den Weg nach Berlin auf sich, um bei der PLACE TO B-Party anlässlich der 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin teilzunehmen. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, posieren die beiden schwer verliebt für die Fotografen. Lilian trägt ein auffälliges grünes Glitzerkleid mit hohem Beinschlitz und eine weiße Jacke aus Kunstpelz. Der einstige Tennisstar erscheint in einem schlichten schwarzen Anzug.

Die beiden Turteltauben strahlten über beide Ohren, und vor allem Boris wirkte überglücklich, gemeinsam mit einer so schönen Frau im Rampenlicht zu stehen. Er legte nicht nur stolz den Arm um Lilian, sondern trat dann zur Seite und deutete mit einer begeisterten Handbewegung auf seine Begleitung, um die Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Diese Geste entlockte der Beauty ein verlegenes Lachen – für die Kameras posierte sie aber weiterhin souverän.

Seit 2020 gehen der ehemalige Profisportler und die Risikoanalystin zusammen durchs Leben. Im vergangenen Spätsommer ging das Paar dann den nächsten Schritt: Bei einer romantischen Zeremonie im italienischen Portofino traten der 57-Jährige und seine Partnerin vor den Traualtar. Mit rund 85 Gästen, darunter zahlreiche Promis, zelebrierten die Turteltauben an dem sonnigen Wochenende in einem ehemaligen Kloster ihre Liebe.

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in ihren Flitterwochen, September 2024

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

