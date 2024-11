Cher enthüllt in ihren Memoiren Abgründe ihrer Ehe mit Sonny

Die weltbekannte Sängerin und Schauspielerin Cher (78) hat in ihrer neuen Biografie "Cher: The Memoir, Part One" überraschend offene Einblicke in ihre turbulente Ehe mit Sonny Bono (✝62) gewährt. Die beiden waren seit 1969 verheiratet und bekamen noch im selben Jahr ihren gemeinsamen Sohn Chaz. Im Buch beschreibt Cher eine besonders dunkle Episode im Jahr 1972: Bei einem Aufenthalt im Hotel Sahara in Las Vegas habe sie mehrmals kurz davorgestanden, vom Balkon zu springen. Sie habe sich von Sonny betrogen und emotional vernachlässigt gefühlt. Letztlich habe sie jedoch der Gedanke an ihren Sohn Chaz sowie an ihre Mutter Georgia und ihre Schwester Georganne davon abgehalten, wie Bild berichtet.

Sonny Bono wird in der Biografie als sehr eifersüchtig und kontrollierend dargestellt. Laut Cher habe er ihr verboten, Parfüm zu tragen oder ein eigenes Bankkonto zu eröffnen. In einem besonders schockierenden Moment beschreibt Cher, dass Sonny damit gedroht habe, sie in Las Vegas vom Balkon zu stoßen. Zuvor hatte sie angedeutet, mit einem Bandkollegen durchbrennen zu wollen – ein Scherz, den Sonny wohl ernst genommen habe. Schließlich reichte Cher die Scheidung ein, wobei der Kampf um das Sorgerecht für ihren Sohn bis zur offiziellen Trennung 1975 andauerte.

Cher und Sonny Bono lernten sich 1962 kennen, als sie 16 und er 27 Jahre alt war. Gemeinsam feierten sie als Duo "Sonny & Cher" große Erfolge und wurden mit Songs wie "I Got You Babe" weltweit bekannt. Nach der Scheidung setzte Cher ihre erfolgreiche Solo-Karriere fort und etablierte sich als eine Ikone der Popmusik. Sonny verstarb 1998 bei einem Skiunfall. Mit ihrem neuen Buch gewährt Cher nun tiefe Einblicke in ihr bewegtes Leben und ihre persönliche Geschichte. Das Schreiben ihrer Memoiren habe die Sängerin als erschöpfend empfunden.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Cher und Sonny Bono 1965 in London

Getty Images Sonny und Cher bei einem Auftritt im September 1966