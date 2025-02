Mariah Carey erinnert zum Geburtstag an verstorbene Mutter

Mariah Carey (55) hat am vergangenen Samstag in einem emotionalen Instagram-Post ihrer verstorbenen Mutter Patricia Carey gedacht. Anlässlich ihres 88. Geburtstags teilte die Sängerin ein altes Interview aus den frühen 1990er-Jahren, in dem sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu sehen ist. Das Filmmaterial zeigt die beiden in enger Verbundenheit, während sie über Mariahs Kindheit sprechen und Patricia erzählt, wie ihre Tochter schon als Vierjährige zu Werbe-Jingles mitsang. Im August 2024 verlor Mariah innerhalb eines Tages sowohl ihre Mutter, die 87 Jahre alt geworden war, als auch ihre ältere Schwester Alison Carey, die mit nur 62 Jahren starb. "Alles Gute zum Geburtstag für meine Mutter, Patricia Carey. Ich liebe und vermisse dich", schrieb sie zu dem Beitrag.

Patricia, selbst Sängerin, hatte einen enormen Einfluss auf Mariahs musikalischen Werdegang. Die 55-Jährige bezeichnete ihre Mutter häufig als Inspiration für ihre Leidenschaft zur Musik und widmete ihr unter anderem den persönlichen Song "Make It Happen". Nach dem Ableben von Patricia und Alison sprach die "Hero"-Interpretin in einem Statement gegenüber dem Magazin People von ihrem "gebrochenen Herzen" und betonte, wie dankbar sie sei, dass sie ihre letzten Tage mit ihrer Mutter verbringen durfte. Die Tragödie führte dazu, dass Mariah sich für mehrere Wochen aus der Öffentlichkeit zurückzog, bevor sie sich Anfang Oktober mit Aufnahmen von Proben für kommende Konzerte zurückmeldete.

Die Beziehung zu ihrer Mutter war jedoch nicht immer ungetrübt, wie Mariah in ihrer Autobiografie "The Meaning of Mariah Carey" offenbarte. Sie beschrieb die Verbindung als ein "Geflecht aus Stolz, Schmerz, Enttäuschung und Bewunderung". Trotz vergangener Konflikte kamen sie sich in den letzten Lebensjahren von Patricia wieder näher. Ihr Verhältnis zu ihrer Schwester Alison hingegen war distanzierter und ist weniger dokumentiert. Alison sorgte in der Vergangenheit teilweise aufgrund von Streitereien mit Mariah für Schlagzeilen. Sowohl der Verlust der Mutter als auch der Schwester stellten Schicksalsschläge für die Sängerin dar, von denen sie sich nun nur schwer erholt.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

Jon Kopaloff/Getty Images, MEGA Collage: Mariah Carey und ihre Schwester Alison