Mariah Carey kontaktierte ihre sterbende Schwester nicht

Mariah Carey (55) wurde vor über einem Monat darüber informiert, dass ihre Schwester Alison im Sterben lag – dennoch soll die Sängerin keinen Kontakt zu ihr aufgenommen haben. Alison Carey, die unter schweren gesundheitlichen Problemen litt, umgab sich in ihren letzten Wochen mit engen Freunden – darunter David Baker. David erklärt gegenüber US Sun, dass die Musikerin bis zum Tod ihrer Schwester keine Anstalten gemacht habe, auf Alison zuzugehen: "Ein Anruf oder besser noch ein Videoanruf hätten Alison viel bedeutet. Aber nichts davon kam." Laut ihm fühlte sich Alison von ihrer jüngeren Schwester tief verletzt und zurückgewiesen.

Alison war enttäuscht darüber, dass ihre berühmte Schwester jeglichen Kontakt zu ihr abgebrochen hatte. "Die gefühllose Ablehnung hat Alisons Schmerz noch vergrößert", schildert David. Aber warum war das Verhältnis der beiden so schlecht? Mariah hatte nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" im Jahr 2020 vor Gericht mit Anschuldigungen von Alison und ihrem Bruder Morgan zu kämpfen. Sie klagten die "Obsessed"-Interpretin wegen Verleumdung und vorsätzlicher Zufügung emotionalen Leids an. Das hat die Beziehung der Geschwister wohl sehr beschädigt.

Alison hatte seit Jahren mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und war in den Wochen vor ihrem Tod zu Hause palliativ behandelt worden. Sie starb am selben Tag wie ihre und Mariahs Mutter Patricia. Das gab die 55-Jährige am Montag bekannt. "Es bricht mir das Herz, dass ich am vergangenen Wochenende meine Mutter verloren habe. Traurigerweise hat meine Schwester am selben Tag ihr Leben verloren", bestätigte Mariah gegenüber People. Mit ihrer Mama habe sie noch Zeit verbracht: "Ich fühle mich gesegnet, dass ich die letzte Woche mit meiner Mutter verbringen konnte, bevor sie starb."

Alison Carey, Mariah Careys Schwester

Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

