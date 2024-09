Nach großem Verlust: Mariah Carey steht wieder auf der Bühne

Mariah Carey (55) betrat drei Wochen nach dem Tod ihrer Mutter Patricia und ihrer Schwester Alison wieder die Bühne. Die Sängerin überzeugte bei einem ausverkauften Konzert in São Paulo, Brasilien, mit ihren größten Hits. Dazu trug sie ein auffälliges rotes Kleid mit hohem Beinschlitz – Mariah strahlte trotz der schweren vergangenen Wochen Optimismus aus. Über den tragischen Verlust erklärte der Superstar People Anfang September emotional: "Mein Herz ist gebrochen, dass ich meine Mutter verloren habe. Und in einer tragischen Wendung starb meine Schwester am selben Tag."

Die genauen Todesursachen von Patricia und Alison sind bisher nicht bekannt. Mariah räumte ein, dass sie sich gesegnet fühlte, die letzte Woche vor deren Tod noch mit ihrer Mutter verbracht zu haben. Sowohl zu ihrer Mutter als auch ihrer Schwester soll sie jedoch stets ein kompliziertes Verhältnis gehabt haben. Ein Insider berichtete US Sun, dass besonders letztere ein schwieriges Leben geführt habe, welches zuletzt in einem Pflegeheim in New York City endete. Die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin habe ihre Schwester aber dennoch nicht kontaktiert. "Ein Anruf oder besser noch ein Videoanruf hätten Alison viel bedeutet. Aber nichts davon kam", erklärte eine Quelle dem Magazin.

Mariah pflegte beinahe ihr Leben lang ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Mutter und Schwester, wie sie in ihren Memoiren "The Meaning of Mariah Carey" ausführlich schilderte. So nannte sie ihre Mutter eine Quelle von "viel Schmerz und Verwirrung" und erklärte, dass ihr Therapeut ihr geraten hatte, die Beziehungen zu ihrer Familie aufzugeben, um ihren eigenen Seelenfrieden zu bewahren. Zudem behauptete Mariah, dass Alison sie in ihrer Jugend mit Drogen in Kontakt gebracht habe. "Als ich zwölf Jahre alt war, betäubte mich meine Schwester mit Valium, bot mir einen Fingernagel voll Kokain an... und versuchte, mich an einen Zuhälter zu verkaufen", erinnerte sie sich in ihrem Buch. Trotz wiederholter Versuche, ihrer Schwester zu helfen, sah sich Mariah letztlich offenbar gezwungen, den Kontakt abzubrechen.

MEGA Alison Carey, Mariah Careys Schwester

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe und ihrer Mutter Patricia

