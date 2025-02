Alter Lifestyle ade: Mike Cees schwört dem Partyleben ab

Reality-TV-Star Mike Cees will seinem exzessiven Partyleben endgültig den Rücken zukehren. In einem emotionalen Instagram-Post reflektiert der Münchner über turbulente Zeiten, geprägt von wilden Feiern, Alkohol, Drogen und flüchtigen Beziehungen. "Ich habe jeden Tag gelebt, als wäre es mein letzter", schreibt Mike über seinen einst unkontrollierten Lebensstil. Doch die Konsequenzen seien gravierend gewesen: Angstzustände, Depressionen und dunkle Gedanken hätten ihn immer weiter nach unten gezogen. Jetzt gehe es für ihn um einen kompletten Neustart mit neuem Job, neuem Umfeld und einer klaren Perspektive.

In dem Beitrag gibt Mike tiefe Einblicke in seinen Weg zurück ins Leben. Menschen in seinem Umfeld hätten ihm geholfen, die Wende zu schaffen, doch der größte Anteil habe bei ihm selbst gelegen: "Am Ende musste ich mich wieder aufstehen lassen." Nach Jahren voller Schlammschlachten und Trennungen möchte der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat sein Privatleben in Zukunft besser schützen und für sich behalten. Auch das Vertrauen in andere Menschen sei bei ihm stark erschüttert worden. Aber die harte Arbeit an sich selbst und der Mut zur Veränderung hätten sich schließlich ausgezahlt: "Es hat sich gelohnt, mich selbst nicht aufzugeben und die Handbremse zu ziehen", schreibt der Realitystar und betont, dass sein neuer Lebensabschnitt schwierig, aber gleichzeitig befreiend sei.

Hinter dem Ex von Schauspielerin Michelle Monballijn liegen harte Monate: Erst kurz vor Weihnachten wurde er aus dem Knast entlassen und hatte nach seiner Freilassung einen Drogenrückfall. Ende Januar kündigte der DJ daher an, sich schon bald in eine Entzugsklinik begeben zu wollen. Vor seinem Aufenthalt in der Klinik müsse er jedoch noch "ein paar Sachen" erledigen. "Möchte da ja voll und ganz Ruhe um mich herum haben", erklärte Mike auf Instagram.

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Nikola Milatovic Mike Cees bei "Das große Promi-Büßen", 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige