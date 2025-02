An diesen Shows würden die "Love Is Blind"-Girls teilnehmen

Bei der ersten deutschen Staffel des Dating-Experiments Love Is Blind konnten Shella, Shila und Sally nicht die große Liebe finden. Dafür sind sie nun um einige Erfahrungen reicher und haben auch Gefallen an der TV-Welt gefunden, wie sie vor wenigen Wochen beim "Mates Date"-Event gegenüber Promiflash berichteten. Die Immobilienmaklerin Shila hat von Datingshows jedoch erst einmal genug. "Nichts mit Dating, nein", stellte sie klar. Dafür würde sie jedoch gerne an Let's Dance teilnehmen.

Shella sieht das offenbar ganz genauso wie ihr Co-Star. "'Let's Dance' machen wir", stimmte die Düsseldorferin ihrer "Love Is Blind"-Kollegin zu. Sally sieht sich in Zukunft ebenfalls noch einmal im Fernsehen. "'Let's Dance', Das perfekte Promi-Dinner, sowas...", zählte die Marketingmanagerin aus Berlin potenzielle Shows auf – und auch Shella und Shila waren sofort Feuer und Flamme. "Das wäre lustig, wenn die eine 'Love Is Blind'-Edition machen würden", betonte Shella begeistert. Und Shila fügte scherzend hinzu: "'Love Is Blind'-Perfektes-Dinner! VOX, habt ihr gehört?"

Auch wenn die drei "Love Is Blind"-Ladys in der Netflix-Show nicht den Partner fürs Leben gefunden haben, blicken sie dennoch positiv auf das Experiment zurück. "Ich bereue gar nichts. Auch wenn es nicht so ausgegangen ist, wie ich es mir erhofft habe, aber ich würde es genauso wieder machen", stellte Shella bei dem Event gegenüber Promiflash klar. Sally und Shila stimmten ihr zu. Letztere würde das "Love Is Blind"-Abenteuer sogar ein zweites Mal wagen.

Netflix Shila, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

Netflix Sally, "Love is Blind Germany"-Kandidatin

