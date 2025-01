Thomas Anders will kein Modern-Talking-Comeback mit Dieter

Ein Modern Talking-Comeback mit Dieter Bohlen (70) und Thomas Anders (61) würde bestimmt einige Fan-Herzen höherschlagen lassen. Immerhin 50 Prozent des Duos standen vergangene Woche für Florian Silbereisens (43) "Schlagerchampions" auf der Bühne. Thomas performte dort die alten Songs, wie "Cheri, Cheri Lady" und "You're My Heart, You're My Soul", allerdings ohne Dieter. Gegenüber Bild gibt er preis, wie es um ein gemeinsames Comeback steht. "Es erfüllen sich nicht alle Hoffnungen im Leben [...], das würde gar nichts bringen", betont er im Interview. Zu Dieter habe er keinen Kontakt.

In der Vergangenheit hatten die beiden Musiker ihre Differenzen nicht klären können und waren im Clinch auseinandergegangen – was folgte, war ein Kontaktabbruch. Thomas erklärt: "Wir haben nur keine Probleme miteinander, weil wir nicht miteinander sprechen." Mit dieser Situation sei der Sänger auch sehr zufrieden. Er betont: "Die Leute sollen uns so in Erinnerung behalten, wie wir waren und was wir gemacht haben." Daraufhin erwähnt der "Brother Louie"-Interpret dann, dass auch er jetzt selbst etwas Schönes gemacht habe.

Mit diesem Satz bezieht der Performer sich auf sein ganz eigenes Comeback. Ohne Dieter kündigte er im Januar auf seinem Instagram-Account das "The 1st Album" zum 40. Jubiläum der Band an. Dieses soll mit neu aufgenommenen Hits von Modern Talking bestückt sein. Zusätzlich können sich die Fans auch über ein 40-seitiges Fanbuch freuen. Doch damit nicht genug: Der 61-Jährige kündigte sechs weitere Alben für dieses Jahr an und sprach von einem "musikalischen Revival der Extraklasse." Somit können sich Anhänger der Gruppe immerhin über Neuerscheinungen von einer der beiden Musiklegenden freuen.

Getty Images Florian Silbereisen und Thomas Anders, Schlagerstars

Modern Talking 2000

