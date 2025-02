Miley Cyrus geht einen Schritt auf ihren Vater Billy Ray zu

Die Beziehung zwischen Miley Cyrus (32) und ihrem Vater Billy Ray Cyrus (63) bleibt angespannt, doch es gibt einen kleinen Lichtblick. Nach jahrelanger Entfremdung likte Miley kürzlich einen Social-Media-Post ihres Vaters. In dem Beitrag gratulierte Billy Ray seiner Tochter und Beyoncé (43) zu ihrem Gewinn des Grammys für ihren Song "II Most Wanted" in der Kategorie "Best Country Duo/Group Performance". "Könnte nicht stolzer sein!", schrieb der Country-Sänger auf Instagram. Während dies ein erster kleiner Schritt ist, haben die beiden laut OK Magazine noch viel aufzuarbeiten.

Die Interaktion fand nur Wochen nach einem schwierigen öffentlichen Auftritt von Billy Ray statt, als er bei einem Event nach der Amtseinführung von Donald Trump (78) auf der Bühne eine Panne erlebte. Während seiner Performance fiel der Gitarrensound aus, was ihn sichtlich aus der Fassung brachte. "Ist meine Gitarre noch an? Ich höre nichts mehr", wandte sich der Sänger an die Zuschauer, bevor er wiederholte, dass er keinen Ton mehr wahrnehme. Dieses Ereignis sorgte nicht nur für Besorgnis bei seinen Fans, sondern auch innerhalb der Familie. Sein Sohn Trace Cyrus (35) äußerte später öffentlich seine Besorgnis um die Gesundheit seines Vaters und appellierte über Instagram: "Du bist nicht gesund, Dad, und jeder merkt es." Über Miley hieß es nach Billy Rays Auftritt noch, sie sei zwar "beunruhigt" gewesen, aber eine Annäherung gebe es nicht.

Miley und Billy Ray waren früher eng verbunden und hatten sogar beruflich mehrfach miteinander gearbeitet, doch die Kluft zwischen ihnen wurde über die Jahre größer. Trotz der Schwierigkeiten innerhalb der Familie betonte sie in vergangenen Interviews immer wieder, wie wichtig ihr familiärer Zusammenhalt und ihre enge Bindung zu ihren Geschwistern sei. Ob die kleine Geste des Likes ein Schritt zu einer Versöhnung zwischen Vater und Tochter ist, bleibt abzuwarten.

Getty Images Billy Ray und Miley Cyrus, November 2013

Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus, Sänger

