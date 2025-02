Robert Geiss kritisiert Tochter Shanias Arbeitseinsatz

Shania Tyra Geiss (20), Tochter der berühmten Reality-TV-Stars Carmen (59) und Robert Geiss (61), hat sich in der neuesten Folge von Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie an eine neue Herausforderung gewagt. Die 20-Jährige, die sonst vor allem als Influencerin bekannt ist, möchte Inneneinrichterin werden und durfte sich direkt an einem ersten Projekt ausprobieren, wie die Bunte berichtet. In Dubai sollte sie eine Wohnung aus dem Familienbestand im typischen Geissens-Stil gestalten – mit einem Budget von 40.000 Euro. Doch schnell wurde klar, dass aller Anfang schwer ist, besonders wenn man die Räume nicht ausgemessen hat.

Shania hatte bei der Planung einige Anfängerfehler gemacht, die bei der Umsetzung direkt auffielen. Während sie im Schnäppchenmarkt in Dubai das Mobiliar und einige Dekorationen einkaufte, bemerkten weder sie noch ihr Vater Robert, dass viele der Möbel zu groß für die Räumlichkeiten waren. Zudem übernahmen Arbeiter die meisten handwerklichen Aufgaben, was Robert zu der Bemerkung veranlasste, dass Shania "nur Zuschauerin" sei. Trotz Chaos und Diskussionen – auch Mutter Carmen mischte sich mit Verbesserungsvorschlägen ein – war die Wohnung am Ende erfolgreich eingerichtet. Shania zeigte sich selbstkritisch, gestand einige Fehler ein und versprach, dass sie es beim nächsten Mal besser machen werde.

Shania beschritt mit dieser Herausforderung einen neuen beruflichen Weg, nachdem sie zuvor unter anderem als Influencerin aktiv war und verschiedene kurzweilige Geschäftsideen wie Kunst und Sneakerhandel hatte. Ihre Eltern, die selbst in der Immobilienbranche tätig sind, unterstützen sie dabei mit vollem Einsatz. Carmen zeigte sich trotz des Chaos stolz und betonte, dass ihre Tochter viel von der Familie gelernt habe. Privat sorgt Shania zudem regelmäßig für Schlagzeilen, zuletzt etwa durch ihre Schwärmerei für einen Formel-1-Fahrer.

RTLZWEI Carmen und Robert Geiss in New York

Instagram / shaniageiss Shania Geiss, Medienpersönlichkeit

