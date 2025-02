Zu dünn? Charlotte Würdig erhält böse Bodyshaming-Kommentare

Charlotte Würdig (46), bekannt aus Fernsehen und Social Media, hat mit einem Bikinifoto auf Instagram für viel Aufsehen gesorgt. Am Valentinstag postete sie ein Bild, auf dem sie sich entspannt auf einer Sonnenliege am Pool präsentiert. Dazu schrieb sie: "Happy Valentinstag oder wie man sich unter Singles gratuliert: Happy Independence Day" und fügte den Hashtag "Die Kehrseite der Medaille" hinzu. Doch statt Liebe und Zuspruch erntete die Moderatorin und Ex-Frau von Sido (44) vor allem eine Welle an Bodyshaming-Kommentaren. Kritiker warfen ihr unter anderem vor, "zu dünn" zu sein, und kommentierten uncharmant mit Worten wie "knochig" oder "mager".

Die Reaktionen fielen jedoch nicht nur negativ aus. Viele Fans sprangen der Moderatorin zur Seite und feierten ihre selbstbewusste Art, mit der Kritik umzugehen. Auf einen besonders abwertenden Kommentar reagierte Charlotte direkt: "Lustig, wie ihr denkt, dass ihr mich so basteln könnt, wie es euch gefällt. Dabei predigen alle 'gefall dir selbst, das ist das Wichtigste'." Ihr Konter machte Eindruck und erhielt zahlreiche Likes von ihren Unterstützern. Trotz der negativen Kommentare betonten treue Follower, wie stark und positiv sich Charlotte auf Social Media präsentiere. So verwandelte sich die Diskussion unter ihrem Post schnell in ein Plädoyer für mehr Selbstliebe.

Charlotte, die nicht nur für ihre Moderation, sondern auch für ihre offene Art bekannt ist, hat sich in der Vergangenheit immer wieder für Selbstliebe und Akzeptanz ausgesprochen. Nach ihrer Scheidung von Rapper Sido im Jahr 2020 hat sie sich beruflich neu erfunden und teilt regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als zweifache Mutter. Mit ihrem jüngsten Post hat sie erneut gezeigt, dass sie keine Angst hat, Stellung zu beziehen und zu sich selbst zu stehen.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im Februar 2025

Getty Images Charlotte Würdig, Moderatorin

