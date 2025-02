Fans feiern es: Sam Dylan veräppelt Cathy Hummels im Netz

Cathy Hummels (37) sorgte am Dienstag bei ihren Followern für Aufsehen. In ihrer Story veröffentlichte die TV-Persönlichkeit einen Clip, in dem sie unter Tränen von ihrem unschönen Tag erzählt. Sie hat unter anderem ihren Backofen in ihrer Küche versehentlich zerstört, berichtet sie aufgelöst. Über dieses Video macht sich Reality-TV-Star Sam Dylan (34) nun lustig. In einem eigenen Instagram-Video parodiert er die Moderatorin. Auch er hält sein durch Tränen verschmiertes Gesicht in die Kamera und berichtet ironisch von "dem schlimmsten Tag in seinem Leben". Ihm sei beispielsweise ein Brötchen im Ofen verbrannt, scherzt der Dschungelcamp-Kandidat.

Auch in der Bildunterschrift stichelt Sam weiter gegen die 37-Jährige. Dass Cathys Backofen kaputtgegangen ist, stellt für den Realitystar kein richtiges Problem dar. "Was sind schon der Klimawandel, Trump, die Wahl am 23. Februar [...] gegen wirklich echte Probleme?", fragt er ironisch. Von zahlreichen Fans wird er für seine humorvolle Einlage gefeiert. "Herrlich, danke für diesen Lacher am Mittag", schwärmt ein Follower. Andere User sehen Sams Parodie eher kritisch: "Der größte Kindergarten, wenn man jemanden nachmachen muss, wenn man keinen anderen Content hat."

Cathy teilt im Netz jedoch nicht nur ganz offen ihre Missgeschicke. Die ehemalige Kampf der Realitystars-Moderatorin gewährt ihren Followern auch regelmäßig einen tiefen Blick in ihr sonst sehr luxuriöses Leben. Vor wenigen Tagen präsentierte die Influencerin beispielsweise stolz ihren riesigen, glamourösen Kleiderschrank. "Willkommen in meinem pinken Kleiderschrank. [...] Den habe ich mir extra anfertigen lassen. Bitte fragt nicht, wie teuer das war – das war wirklich sehr teuer", schwärmt sie von ihrem wahr gewordenen Kindheitstraum.

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2025

Anzeige Anzeige