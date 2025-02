Fans rechneten nicht mit Justine Dippls und Arbens Trennung

Justine Dippl und Arben Zekic sorgten für einen Paukenschlag: Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten verkündeten gestern ihre Trennung. Für die Fans der Eheleute kam das wohl sehr unerwartet, wie die Kommentare unter ihrem neuesten Instagram-Post zeigen. "Ist das ein Trend geworden, dass sich alle trennen?", fragt ein Nutzer kritisch. Ein anderer spielt auf das Gerücht an, dass sich viele Paare nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus trennen: "Sommerhausfluch". "Zwei Kinder und ein neues Haus, dann die Trennung?", schreibt ein User überrascht, während ein weiterer Follower Arben als Schuldigen für die Trennung auserkoren hat: "Hätte ich ja nie gedacht. Er kam immer so nett rüber."

Doch nicht nur Justines und Arbens Instagram-Fans fallen nach der Trennung aus allen Wolken: Auch die eifrigen Promiflash-Leser haben das Liebes-Aus des Ehepaares nicht kommen sehen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 19. Februar, 12:12 Uhr] hervor. Auf die Frage, ob die Fans der beiden mit dem Ende der Beziehung gerechnet haben, stimmten von 1.144 Nutzern 981 (85,8 Prozent) mit "Nee, das überrascht mich total!" ab. Lediglich 163 Personen, also 14,2 Prozent, wollen das Ende der Ehe vorausgeahnt haben – sie stimmten für: "Ja, das habe ich schon kommen sehen."

Die Trennung hatte Justine gestern nach einigen kryptischen Posts bestätigt. "Für mich kam das jetzt selber ultraplötzlich, aber es führt kein Weg daran vorbei", gestand sie unter Tränen und erklärte dann klipp und klar: "Ich hätte niemals gedacht, dass wir uns trennen. […] Ich habe immer gedacht, wir schaffen das. Egal, welche Höhen und Tiefen kommen." Zudem betonte sie, dass die Trennung echt sei und nicht nur aus PR-Gründen geschehe: "Ich bin nicht darauf aus, Follower dazugewinnen zu wollen."

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Reality-TV-Star

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und Arben Zekic, Reality-TV-Teilnehmer

