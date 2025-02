Ohne Justin: Hailey Bieber feiert den Rhode-Launch allein

Hailey Bieber (28) hat am Dienstagabend eine glanzvolle Party in Los Angeles veranstaltet, um die neueste Erweiterung ihrer Beauty-Marke Rhode zu feiern. Mit dabei waren prominente Gäste wie Kylie Jenners (27) beste Freundin Anastasia Karanikolaou (27), Musiker Drew Taggart (35) von The Chainsmokers und Star-Visagist Patrick Ta. Auffällig war hingegen, dass Haileys Ehemann Justin Bieber (30) an ihrer Seite fehlte. Während die 28-jährige Unternehmerin strahlend in einem schwarzen Lederkleid mit passenden Accessoires feierte, munkelten die Fans über mögliche Eheprobleme, wie DailyMail berichtet. Hailey teilte Eindrücke der glamourösen Veranstaltung, darunter Videos und Fotos von der Party, in ihrer Instagram-Story.

Es war nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass Justins Abwesenheit bei öffentlichen Auftritten seiner Frau für Gesprächsstoff gesorgt hat. Zwar hatten sich die beiden erst am Valentinstag bei einem romantischen Mittagessen als Paar gezeigt – doch Haileys kürzliche Posts, unter anderem eine kryptische Instagram-Nachricht über Vergebung, gaben Anlass zu Spekulationen. Auch Justins jüngste Social-Media-Aktivitäten, darunter ein gelöschter Kommentar unter einem Foto von Keke Palmer (31), ließen Fans an seiner Ehe zweifeln. Hailey selbst rief am Tag der Party auf Instagram dazu auf, freundlich zueinander zu sein: "Denkt daran, irgendwo hat heute jemand den schlimmsten Tag seines Lebens…also schenkt auch Fremden ein Lächeln."

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 gelten die beiden als das Traumpaar der Promiwelt. Doch hinter den Kulissen hatten sie offenbar schon früh mit den Herausforderungen einer Ehe zu kämpfen. So gab Hailey in Interviews zu, dass die Ehearbeit fordernd sei, betonte aber zeitgleich immer wieder ihre tiefe Liebe zu Justin. Quellen berichteten der DailyMail, dass Haileys Freunde zunehmend besorgt über Justins „inakzeptables Verhalten“ seien – einige sollen sie sogar dazu drängen, sich von dem Musiker zu trennen. Obwohl die beiden weiterhin zeigen, dass sie sich gegenseitig viel bedeuten, scheinen die jüngsten Entwicklungen die Frage aufzuwerfen, wie es um ihre Zukunft bestellt ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Backgrid Justin Bieber und Hailey Bieber

Anzeige Anzeige