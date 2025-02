So ergeht es Leyla Lahouar beim Training für "Let's Dance"

Für Leyla Lahouar (28) wird es bald ernst: Der Realitystar ist bei der diesjährigen Staffel von Let's Dance dabei und muss dort unter Beweis stellen, was sie auf dem Parkett drauf hat. Da es sich bei der Beauty um eine Influencerin und nicht um eine Profitänzerin handelt, ist bis dahin noch einiges zu tun. In ihrer Instagram-Story gibt sie ein kleines Update, wie ihre ersten Trainingstage laufen. "So Leute, erstes Training ist vorbei. Ich sterbe, es tut so weh", jammert sie in einem Video, auf dem sie ihren verwundeten kleinen Zeh in die Kamera hält. Die Verletzung hat sie wohl ihren Tanzschuhen zu verdanken.

Wunde Stellen hin oder her – am nächsten Tag muss Leyla wieder ran. "Trainingstag zwei. Es geht auf jeden Fall gut voran", erzählt sie stolz, während sie in Trainingskleidung vor dem großen Spiegel des Tanzraums posiert. Schon nach wenigen Stunden Üben zeige die 28-Jährige erste Fortschritte: "Ich habe schon ein Lob bekommen, dass es auf jeden Fall besser ist als gestern." Ab und zu würde sie zwar noch durcheinanderkommen – an ihrem zweiten Trainingstag verzeiht das der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin aber noch jeder.

Welcher Profitänzer an der Seite der Frankfurterin den Wettbewerb bestreiten wird, ist noch nicht bekannt. Auch ihr Verlobter Mike Heiter (32) ist wohl schon ganz gespannt, wer seine Liebste über die Tanzfläche führen wird. Ob er bei einem anderen Mann an ihrer Seite auch mal eifersüchtig werden kann? "Nein, ich vertraue Leyla", stellt Mike gegenüber dem Berliner Kurier klar. Fügte aber hinzu: "Man guckt immer so mit einem Auge, glaube ich, aber man muss ja professionell sein."

