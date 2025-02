So kommen die diesjährigen GNTM-Männer bei den Fans an

Der Mittwochabend auf ProSieben gehört die nächsten Wochen den Germany's Next Topmodel-Boys! In der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel stellten sich 100 Männer vor und mussten ihren ersten Walk vor Heidi Klum (51) und Gastjurorin Naomi Campbell (54) absolvieren. Was sagen die Fans zu den diesjährigen Kandidaten? Auf dem Instagram-Profil der Castingshow zeigt sich ein breit gefächertes Meinungsbild. So meinen drei User begeistert: "Ich muss sagen, da sind schon heiße Typen bei", "Hot, hot, hot" und "Sehr interessante Gesichter dabei." Chris, Samuel und Moritz scheinen bei vielen besonders gut anzukommen.

Allerdings gibt es auch einige kritische Stimmen. "Ich verstehe, dass GNTM auf Vielfalt setzt, aber für mich fehlen dieses Jahr echte Male-Models mit maskulinem Look: symmetrische Gesichter, markante Züge, vielleicht mal ein Bart", findet ein User. Ein weiterer beschwert sich: "Ich bin enttäuscht. Es gab genau zwei schöne Männer und die haben es nicht weiter geschafft. Ansonsten nur Kids und Influencer. Weit entfernt von Männern. Mittwoch fällt bei mir jetzt immer aus." Weitere Fans sind außerdem der Meinung, dass die Boys zu "bubihaft" aussehen.

Bei Heidi und Naomi kommen die meisten der Modelanwärter ziemlich gut an – 50 von ihnen haben es eine Runde weiter geschafft. Darunter auch zwei bekannte Gesichter: Ryan Wöhrl und Jonathan Steinig (29). Die zwei nahmen schon an so einigen Reality-TV-Shows teil und wollen sich nun als Models beweisen. Heidi machte nach Ryans Walk direkt klar, dass es bei GNTM anders läuft als in Datingformaten: "Trinken, Party und Frauen sind definitiv keine Themen, die für Ryan bei GNTM wichtig sein sollten. Normalerweise bin ich auch sehr strikt und entscheide mich selten für Models mit TV-Erfahrung." Bleibt abzuwarten, wie weit die beiden ihrem Model-Traum kommen.

