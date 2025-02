Taylor Russell strahlt nach Trennung von Harry Styles wieder

Taylor Russell (30) wurde am Montag bei einem Spaziergang in London gesichtet und zeigte sich dabei fröhlich und entspannt. Die kanadische Schauspielerin war mit einer weiblichen Begleitung unterwegs, mit der sie Arm in Arm durch die Straßen der britischen Hauptstadt schlenderte. Taylor, die mit einem langen schwarzen Mantel und Lederstiefeln für das winterliche Wetter gewappnet war, genoss die gemeinsame Zeit mit ihrer Freundin sichtlich. Wie Daily Mail berichtet, unterhielten die beiden sich angeregt. Der entspannte Auftritt kommt neun Monate nach ihrer Trennung von Sänger Harry Styles (31).

Harry und Taylor, die sich Berichten zufolge im Herbst 2022 nähergekommen waren, sollen nach 14 Monaten Beziehung wieder getrennte Wege gegangen sein. Zuvor unternahm das Paar eine gemeinsame Reise nach Japan, die ihre Beziehung nicht hatte retten können. Laut einem Insider hätten die beiden zuletzt auf verschiedenen Kontinenten gelebt – Taylor in Großbritannien und Harry in den USA. Das habe zu Spannungen geführt. "Taylor hat Harry sehr glücklich gemacht", verriet eine Quelle, fügte jedoch hinzu, dass die Distanz zwischen ihnen zu groß geworden sei.

Taylor und Harry trafen bei Filmprojekten in Venedig aufeinander. Während Harry den Film "Don't Worry Darling" promotete, feierte Taylor die Premiere von "Bones And All". Harry, der mit der britischen Boyband One Direction berühmt wurde und später eine erfolgreiche Solokarriere startete, wurde kürzlich auf der "Rich List" des UK-Magazins als der reichste Brite unter 30 gelistet. Vor seiner Beziehung mit Taylor war er mit Schauspielerin Olivia Wilde (40) liiert. Taylor, die durch Hauptrollen in Filmen wie "Waves" oder der Serie "Lost In Space" bekannt wurde, scheint mittlerweile wieder positiver gestimmt zu sein, wie die jüngsten Aufnahmen in London zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Russell bei den BAFTA Awards 2024

Anzeige Anzeige