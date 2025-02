Taylor Swift lehnte wegen Blake Einladung zur SNL-Show ab

Taylor Swift (35) und Blake Lively (37), einst unzertrennliche Freundinnen, scheinen aktuell auf Abstand zu gehen. Wie Insider gegenüber Daily Mail berichten, soll die Sängerin sogar eine Einladung zur prestigeträchtigen Jubiläumsshow von Saturday Night Live ausgeschlagen haben, da die Schauspielerin ebenfalls auf der Gästeliste stand. Laut Berichten fühlte sich Taylor nämlich nicht wohl dabei, in die Auseinandersetzung zwischen Blake und Justin Baldoni (41) hineingezogen zu werden.

Hintergrund des Ganzen ist eine brisante Klage von Blake, in der sie Justin sexueller Belästigung beschuldigt. Justin wiederum behauptet in einer Gegenklage, Blake habe versucht, ihn unter anderem mithilfe von Taylor in seiner Arbeit als Regisseur zu manipulieren. Besonders ein Treffen im New Yorker Penthouse des Gossip Girl-Stars sorgte für Aufsehen. Justin wirft Blake vor, Taylor als Druckmittel eingesetzt zu haben, um Änderungen am Skript zu erwirken. Für die Sängerin, die verspätet zu dem Treffen kam, war diese Dynamik ein unvorhergesehenes und unangenehmes Szenario, das sie inzwischen veranlasst hat, ihre Beziehung zu Blake zu überdenken.

Auch beim Super Bowl, der in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar stattfand, sah man die beiden Weltstars dieses Jahr nicht wie gewohnt Seite an Seite. Während Taylor und Blake vergangenes Jahr noch gemeinsam das Sportevent der Superlative verfolgten, war von der It Ends With Us-Darstellerin dieses Jahr keine Spur zu sehen. Taylor jubelte stattdessen gemeinsam mit der Rapperin Ice Spice (25) und der Influencerin Ashley Avignone ihrem Freund Travis Kelce (35) zu.

Anzeige Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024

Anzeige Anzeige