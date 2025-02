Benny Blanco verrät Details zu Selena Gomez' Verlobungsring

Benny Blanco (36) und Selena Gomez (32) haben neue Details zu ihrem Weg in Richtung Ehe preisgegeben. Zwei Monate nach der Verkündung ihrer Verlobung sprachen die Sängerin und der Musikproduzent in einem gemeinsamen Interview mit dem Magazin Interview über den beeindruckenden Verlobungsring, den Benny seiner Liebsten überreicht hatte. Der 36-jährige Musiker machte seiner Selena mit einem funkelnden, marquiseförmigen Diamantring auf einem Eternity-Band einen Heiratsantrag. Für viele Fans wirkte die Wahl des Steins wie eine Hommage an Selenas Song "Good for You", in dem sie diese Diamantenform besingt. "Das war immer der Stein, von dem ich geträumt habe", bestätigte Selena.

Doch die Zusammenarbeit an dem Ring war nicht immer unkompliziert. Laut Benny habe es zwischendurch auch Änderungen gegeben: Ursprünglich sei der Ring mit imposanten Baguette-Diamanten an den Seiten entworfen worden, diese hätten sie jedoch entfernt, da Selena es etwas schlichter gewollt habe. Die ausgetauschten Steine werden jedoch nicht ungenutzt bleiben. Benny erklärte, dass sie daraus Ohrringe für Selena anfertigen lassen würden – dadurch habe sie im Grunde drei Eheringe. Auch wie die beiden ihre gemeinsamen Abende gestalten, war Thema im Interview. "Wir lieben es, uns für Dates schick anzuziehen", verriet Benny und fügte hinzu, dass sie sogar manchmal Themen-Abende planen würden.

Die Liebe zu Details scheint ein roter Faden in Bennys und Selenas Beziehung zu sein. Der Musiker und die Sängerin sind offiziell seit Dezember 2023 ein Paar und haben seitdem immer wieder gezeigt, wie harmonisch und verspielt ihre Beziehung funktioniert. Während Selena sich bei der Wahl ihres Outfits nicht immer beeinflussen lässt – "Ich ziehe das an, was ich will, egal, ob ihm das gefällt oder nicht", sagte sie lachend – bleibt Benny eher im Hintergrund. Die beiden scheinen eine gute Balance zwischen Eigenständigkeit und gemeinsamen Vorlieben gefunden zu haben, was ihren Alltag und ihre Beziehung prägt.

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Oktober 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco

