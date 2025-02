"Let's Dance" wird Leyla Lahouars letztes Abenteuer vor Kids

Leyla Lahouar (28) ist eine der Kandidatinnen in der neuen Staffel von Let's Dance. Für die Dschungelcamp-Bekanntheit kommt der Dreh der Tanzshow genau zum richtigen Zeitpunkt. "Ich denke schon, dass 'Let's Dance' das letzte große Abenteuer sein wird, bevor ich Mama werde, weil das alles ja schon eng getaktet ist", plaudert sie im RTL-Interview aus. Eine Schwangerschaft während ihrer Zeit in der Sendung möchte die Brünette vermeiden: "Es wäre blöd, wenn ich mich dann die ganze Zeit übergeben müsste oder manche Sachen nicht machen könnte."

Die Verlobte von Mike Heiter (32) war in ihren bisherigen TV-Auftritten nicht unbedingt für ihre Sportlichkeit bekannt. Doch genau das ist für Leyla ein Anreiz, an so einer anspruchsvollen Show wie "Let's Dance" teilzunehmen. "Es ist für mich eine Challenge an mich selbst, um zu schauen, ob ich es überhaupt kann und wie ich das alles hinbekomme", berichtet sie dem Sender. "Ich habe richtig Bock, über meine Grenzen zu gehen. Ich denke seit Jahren, dass ich überhaupt nicht tanzen kann."

Mike und Leyla lernten sich im Dschungelcamp 2024 kennen und verstanden sich auf Anhieb gut. Während ihres Aufenthalts bei Promi Big Brother machte der TV-Casanova seiner Liebsten im Oktober dann einen Heiratsantrag. Vor wenigen Tagen erneuerte er sein Versprechen und ging zum zweiten Mal vor der 28-Jährigen auf die Knie. Im Bild-Interview verriet er: "Ich wollte ihr noch einmal eine Liebeserklärung machen und ihr verdeutlichen, dass sie meine Traumfrau ist und alles hat, was ich mir erträumt habe."

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen

