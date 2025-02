Nach Kritik: Jennifer Lopez posiert neben attraktivem Mann

Jennifer Lopez (55), auch bekannt als J.Lo, wurde am Mittwoch in Dubai gesehen, wo sie in einem luxuriösen Strandclub namens Sirene by GAIA entspannte. Auf Bildern, die MailOnline vorliegen, zeigte sich die Sängerin und Schauspielerin in einem eleganten, grünen Maxikleid mit mehreren Lagen und kombinierte diesen Look mit einer auffälligen Perlenkette sowie einer weißen Birkin-Handtasche. An ihrer Seite posierte ein gut aussehender Herr in einem cremefarbenen Blazer, offenem weißen Hemd und passenden Hosen. Trotz jüngster Kritik an ihrer Teilnahme an einem Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wirkte Jennifer entspannt und genoss das mediterrane Ambiente des neu eröffneten Restaurants.

Erst vor Kurzem stand die Sängerin im Mittelpunkt von Diskussionen, nachdem bekannt wurde, dass sie bei der Eröffnung des Luxushotels One&Only One Za'abeel in Dubai auftrat, obwohl die VAE aufgrund ihrer strengen Gesetze gegen Homosexualität immer wieder kritisiert werden. Jennifer, die als Unterstützerin der LGBTQ+-Community gilt, soll MailOnline zufolge eine beeindruckende Gage von 4.774.181 Euro für ihre Performance erhalten haben. In einem funkelnden lila Jumpsuit performte sie neben dem Musiker Mark Ronson (49) vor hochkarätigen Gästen wie Vanessa Hudgens (36) und Idris Elba (52). Im Netz teilte sie später Ausschnitte dieses Auftritts mit ihren Fans.

Abseits der Schlagzeilen um ihre Auftritte sorgt nach wie vor ihr Liebesleben weiterhin für Gesprächsstoff. Jennifer und ihr ehemaliger Ehemann Ben Affleck (52) haben sich Ende letzten Jahres offiziell scheiden lassen. 2022 gaben sich die beiden das Jawort – fast 20 Jahre, nachdem sie ihre erste Verlobung gelöst und ihre Liebe später neu entfacht hatten. Über die Trennung sprach Jennifer, die zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hat, bislang nicht öffentlich. Beruflich bleibt sie allerdings weiterhin sehr aktiv. Neben ihrer Musik widmet sich die "On The Floor"-Interpretin erfolgreich der Schauspielerei und ihrer Kosmetiklinie. Fans dürfen gespannt sein, wie es bei der vielseitigen Entertainerin weitergeht.

Getty Images Jennifer Lopez, Oktober 2021

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

