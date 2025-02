Prinz Harry steht vor wichtigem Entscheid im US-Visastreit

Prinz Harry (40) sieht sich weiterhin rechtlichen Herausforderungen in den USA ausgesetzt. Wie Mirror berichtet, steht aktuell ein wichtiger Wendepunkt in dem Streit um seine Visa-Anträge bevor: Ein Richter in Washington D.C. hat der US-Regierung bis heute Zeit gegeben, zu entscheiden, welche Dokumente aus Harrys Visumantrag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Der Hintergrund: Die konservative Denkfabrik Heritage Foundation hatte den Prozess angestoßen und angezweifelt, ob Harrys Angaben zu seinem Drogenkonsum korrekt gewesen seien. In seinem Buch "Reserve" hatte der Herzog von Sussex unter anderem den Konsum von Kokain und Marihuana zugegeben.

Die Heritage Foundation behauptet, dass der Duke of Sussex entweder bevorzugt behandelt wurde oder falsche Angaben bei seinem Antrag gemacht haben könnte. Sie hatten ursprünglich im Rahmen des Freedom of Information Act Zugang zu den Dokumenten gefordert, waren jedoch auf Ablehnung gestoßen – die Einwanderungsbehörde erklärte, dass Visuminformationen genauso privat seien wie Gesundheits- oder Finanzdaten. Trotzdem strebt die Organisation eine Neubeurteilung des Falls an. US-Visa-Anträge beinhalten Fragen zu früherem oder aktuellem Drogenkonsum, was die Zulassung in das Land erschweren kann. Ein Richterspruch könnte nun darüber entscheiden, ob die Interessen der Öffentlichkeit wichtiger als Harrys Privatsphäre eingestuft werden.

In seinem Buch hatte Harry offen über seine Drogenerfahrungen gesprochen und diese gelegentlich als hilfreich bezeichnet – allerdings betonte er, dass Kokain keinen besonderen Eindruck auf ihn gemacht habe. Die Enthüllungen haben nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für politische Kontroversen gesorgt. Die Frage einer möglichen Abschiebung Harrys wies Präsident Donald Trump (78) allerdings zurück. Trotz dieses juristischen Dramas lebt der Herzog von Sussex mit seiner Frau und den gemeinsamen Kindern weiterhin in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, Politiker

Anzeige Anzeige