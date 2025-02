"Ein Engel": Denise Richards schwärmt von Adoptivtochter

Denise Richards (54) sprach in einem exklusiven Interview über ihre jüngste Tochter Eloise, die sie als Baby adoptierte und die heute 13 Jahre alt ist. Die Schauspielerin beschrieb Eloise gegenüber People als "einen Engel" und teilte offene Einblicke in den Alltag mit ihrer Tochter, die an einer Chromosomen-Anomalie leidet. Die Störung, eine Deletion auf Chromosom 8, wurde vor etwa neun Jahren diagnostiziert und führte zu Entwicklungsverzögerungen, beispielsweise beim Sitzen, Gehen und Sprechen. Obwohl Eloise hauptsächlich nonverbal bleibt, betont Denise, wie bewusst und aufmerksam ihre Tochter ihre Umgebung wahrnehme. "Sie versteht alles", so Denise.

Neben Denise zeigte sich auch der Rest der Familie liebevoll gegenüber Eloise. Ihre älteren Schwestern, Sami (20) und Lola, die aus der Ehe von Denise mit Charlie Sheen (59) stammen, gehen besonders rücksichtsvoll und fürsorglich mit ihrer jüngeren Schwester um. Sami beschreibt ihre Beziehung zu Eloise sogar als beste Freundschaft: "Wir machen uns gegenseitig die Nägel, spielen Tennis zusammen und shoppen gerne." Denise erklärte zudem, dass Eloise eine positive, harmonische Wirkung auf die Familie habe: "Wenn die älteren Mädchen sich einmal streiten, bringt Eloise sie mit ihrer fröhlichen Art oft zum Lachen und lässt sie ihre Meinungsverschiedenheiten schnell vergessen."

Denise adoptierte Eloise als Baby und musste zunächst den ungewissen Weg meistern, herauszufinden, wie die Diagnose ihre Tochter beeinflussen würde. Mit Unterstützung ihres Ehemannes Aaron Phypers, der Eloise 2019 offiziell adoptierte, und der positiven Ausstrahlung ihrer Tochter beschreibt die Schauspielerin den Weg als "eine Reise". Eloise habe die Familie gelehrt, die einfachen Momente des Lebens zu schätzen. Denise, die durch ihre Rollen in Filmen wie "Wild Things" bekannt wurde, legt großen Wert darauf, Eloise ein liebevolles Zuhause zu bieten. Sie empfinde es als Segen, Eloise in ihrem Leben zu haben, und sehe in ihr einen "hellen Lichtstrahl" für die ganze Familie.

Getty Images Aaron Phypers, Eloise und Denise Richards im November 2023

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

