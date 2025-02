Sind Gefühle im Spiel? "Make Love, Fake Love"-Maurice heult

Karina Wagner (28) spielt bei Make Love, Fake Love mit dem Feuer: In der Datingshow sind einige Männer vergeben und wollen sich am Ende nur das Preisgeld sichern. Auch Maurice Spada hat eine Freundin, die sich das Flirten in der Villa mit ansieht. Als Karina und der einstige Temptation Island-Verführer in der neuesten Folge auf einer Liege kuscheln und knutschen, scheint das den Casanova aufzuwühlen. Nach der intimen Szene verschwindet der Fitnessfanatiker in eine ruhige Ecke und weint. "Es geht einfach alles drunter und drüber, und die Gefühle spielen verrückt. Es ist halt echt ein enormer Kampf hier, wenn man da mit den Gefühlen drinsteckt und sich schon mehr oder weniger auf die Frau eingelassen hat", erklärt er im Einzelinterview.

Seine Freundin Smilla bekommt all das in der Partnervilla zu sehen. Die Tränen ihres Liebsten bringen die Brünette selbst zum Weinen. "Im ersten Moment ist es nicht schön, wenn man seinen Partner weinen sieht", berichtet sie, muss aber auch zugeben: "Ich habe mich schon echt gefreut, dass er geweint hat. Er denkt ja scheinbar an mich, oder?"

Auch Karina hadert mit ihren Emotionen. Die TV-Bekanntheit ist eigentlich begeistert von Maurice, doch sie vermutet, dass er einer der Vergebenen ist. Als sie den 27-Jährigen in der aktuellen Folge darauf anspricht, möchte er nichts davon wissen. Seine abweisende Art macht die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin allerdings nur noch skeptischer. "Ich glaube, er ist nervös, und zwar aus gutem Grund", befürchtet die Single-Dame.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Maurice und Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige