Zweiter gemeinsamer Termin von William und Kate bekannt

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) planen einen besonderen gemeinsamen Auftritt: Am 26. Februar werden sie nach Pontypridd, Südwales, reisen. Wie der Kensington Palast mitteilte, werde dies ihr zweiter gemeinsamer Termin des Jahres sein. Der Besuch des Prinzenpaares fällt in die Vorbereitungen auf den walisischen Nationalfeiertag, den St. David's Day, der am 1. März gefeiert wird. In Pontypridd, das Ende 2024 von schweren Überschwemmungen durch Stürme heimgesucht worden war, möchten die Royals vor allem mit Mitgliedern der Gemeinde sprechen, um mehr über die Nachwirkungen der Katastrophe zu erfahren. Auch ein Stopp am historischen Pontypridd Market ist geplant, wo sie walische Backkunst kennenlernen und selbst Welsh Cakes zubereiten wollen.

Laut People werde der Besuch das Paar außerdem zur Meadow Street Community Garden and Woodland führen, einer Gartenanlage, die seit ihrer Entstehung 2021 ein wichtiger Rückzugsort für die Gemeinde ist. Kate und William wollen nicht nur mehr über die bemerkenswerte Wiederherstellung der Anlage nach den Überflutungen erfahren, sondern sich auch mit Anwohnern über die heilende Kraft der Natur unterhalten. Die Prinzessin von Wales selbst hatte im Januar während eines Besuchs im Royal Marsden Hospital betont, wie wichtig Zeit im Freien für sie während ihrer Krebsbehandlung gewesen sei. Die 43-Jährige hatte im vergangenen Jahr öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt gewesen sei und in Therapie war. Seit September 2024 befindet sie sich in Remission.

Wales hat für William und Kate eine ganz besondere Bedeutung. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2011 lebte das Paar auf der Insel Anglesey, wo William als Such- und Rettungspilot tätig war. Seitdem sind die beiden immer wiederkehrende Gäste in der Region und zeigen eine besondere Verbundenheit mit den Menschen vor Ort. Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. im September 2022 übernahm William offiziell den Titel des Prinzen von Wales, während Kate zur Prinzessin von Wales wurde.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William

