Familie Menendez fordert Neuverhandlung und Freilassung

Erik (54) und Lyle Menendez (57), die beiden Brüder, die 1989 ihre Eltern Jose und Kitty Menendez in ihrem Haus in Beverly Hills erschossen haben, blicken derzeit ihrer möglicherweise letzten Chance auf Freiheit entgegen. Am 20. März soll eine mit Spannung erwartete Anhörung zu ihrer Neuverhandlung stattfinden. Die Brüder, die im Gefängnis lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung verbüßen, behaupten seit Jahren, dass ihre Tat aus Angst um ihr eigenes Leben geschehen sei, nachdem sie jahrelang sexuellen Missbrauch durch ihren Vater Jose erlitten hätten. Wie People jetzt berichtete, werden sie von ihrer Cousine Anamaria Baralt und weiteren Familienmitgliedern unterstützt, die für die Brüder auf ein Urteil hoffen, das ihre baldige Entlassung ermöglicht.

Die Bemühungen um die Neuverhandlung haben in den vergangenen Monaten an Dynamik gewonnen, nicht zuletzt durch einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Verständnis für die Folgen sexuellen Missbrauchs und die mediale Aufmerksamkeit durch Netflix-Dokumentationen über den Fall. Unter der Amtszeit des früheren Bezirksstaatsanwalts George Gascón schien eine Wiederaufnahme des Verfahrens und so eine mögliche Freilassung der Brüder greifbar. Doch dessen Abwahl im November 2024 brachte einen Dämpfer. Sein Nachfolger Nathan Hochman hat den Fall zur Überprüfung neu aufgerollt, um über den Antrag seines Vorgängers zu entscheiden, da er sich laut Berichten von People nicht sicher sei, ob er George Gascóns Meinung teile.

Die Brüder, die seit über 35 Jahren Haftstrafen absitzen, haben trotz der Umstände bedeutungsvolle Beziehungen aufgebaut und sich im Gefängnis für Mitgefangene engagiert. Laut Anamaria Baralt seien Lyles scharfer Humor und Eriks tiefes Mitgefühl Eigenschaften, die allen in ihrer Familie Kraft geben. "Sie haben Verantwortung übernommen und ein Leben im Dienst für andere geführt", so Anamaria gegenüber People. Vor allem aber hoffe die Familie, dass Erik und Lyle bald nach Hause zurückkehren können, um endlich das gemeinsame Leben jenseits der Mauern des Gefängnisses fortzusetzen.

Getty Images Joan VanderMolen, Schwester von Kitty Menendez

Getty Images Unterstützerin bei der Pressekonferenz für die Menendez-Familie im Oktober 2024 in L.A.

