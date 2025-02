Harte "Let's Dance"-Kritik: So cool reagiert Simone Thomalla

Am vergangenen Freitagabend war es endlich so weit: Die neue Staffel von Let's Dance startete in Köln mit einer Live-Show, bei der auch Schauspielerin Simone Thomalla (59) ihr Können auf dem Tanzparkett unter Beweis stellte. Gemeinsam mit Leyla Lahouar (28) und Paola Maria (31) trat sie als letzte Gruppe des Abends an und präsentierte einen Cha-Cha-Cha. Doch die späten Abendstunden schienen nicht zu ihrem Vorteil zu sein. Joachim Llambi (60), bekannt für seine strengen Urteile, fand deutliche Worte: "Das war nicht viel." Die Kritik des Jurors fiel so scharf aus, dass das Publikum lautstark mit Buh-Rufen reagierte. Besonders Simone zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt.

"Ach na ja, wir kennen ja Llambi, das ist 'ne Show", erklärte Simone Thomalla in einem Interview mit "EXPRESS.de" und vermutete, dass die späte Uhrzeit auch Einfluss auf die Stimmung des Jurors gehabt haben könnte. Trotzdem räumte sie ein, dass sie bei den Proben deutlich überzeugender gewesen sei. Ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) zog aus Llambis harscher Kritik sogar etwas Positives: "Wenn der Trainer hart ist, liegt ihm der Sportler am Herzen. Er will bestimmt mehr sehen und wir nehmen an, dass er viel, viel mehr von Simone erwartet hat." Vor diesem Hintergrund bleibt es spannend, ob die Schauspielerin in der nächsten Runde den Erwartungen gerecht werden kann.

Mit "Let's Dance" verbindet Simone Thomalla auch Erinnerungen an ihre Tochter Sophia Thomalla (35), die 2010 dieselbe Herausforderung meisterte. Damals wurde Sophia ebenfalls von Joachim Llambi streng bewertet, konnte sich jedoch bis ins Finale kämpfen und den Titel "Dancing Star" gewinnen. Simone sieht durchaus Parallelen: "Ich bleib' in der Tradition." Vor ihrem eigenen Start erhielt sie von Sophia, die nicht vor Ort war, aufmunternde Worte, jedoch keine speziellen Tipps. "Die weiß, ihre Mutter weiß, was sie tut", stellte Simone lachend klar. Ob sie es ihrer Tochter gleichtun kann, wird sich zeigen.

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla mit Evgeny Vinokurov, Paola Maria mit Massimo Sinató, Leyla Lahouar mit Sergiu Marus

Getty Images Joachim Llambi, 2024

