Khloé Kardashian glaubt, dass Kourtney noch ein Baby bekommt

Im Hause Kardashian wird wild spekuliert: Khloé Kardashian (40), bekannt aus der Reality-TV-Welt, hat in einem Interview mit E! News ihre Vermutungen darüber geäußert, welches Mitglied des berühmten Kardashian-Jenner-Clans als nächstes Nachwuchs bekommen könnte. Für sich selbst schließt das Model ein weiteres Kind derzeit aus, doch ihre ältere Schwester Kourtney Kardashian (45) sieht sie als potenzielle Kandidatin. "Sie liebt es, Babys zu haben und schwanger zu sein, also kann ich mir gut vorstellen, dass sie noch eins bekommt," erklärte Khloé. Kourtney, die bereits vier Kinder hat, wurde zuletzt 2023 Mutter ihres Sohnes Rocky Thirteen Barker (1), den sie mit ihrem Ehemann, dem Blink-182-Drummer Travis Barker (49), großzieht.

Kourtney hat darüber hinaus die drei Kinder Mason (15), Penelope (12) und Reign (10) aus ihrer früheren Beziehung zu Scott Disick (41). Während sich Kourtney dem Muttersein mit Hingabe widmet, reflektierte Khloé in dem Interview, wie ihre eigene Mutterschaft sie verändert hat. Sie hat zwei Kinder – die sechsjährige True (6) und den zweijährigen Tatum (2) – mit ihrem Ex-Partner Tristan Thompson (33). "In der Sekunde, in der ich schwanger wurde, hatte ich einen ganz anderen Respekt und eine ganz andere Geduld für meine Mutter", resümierte sie und meinte damit ihre Mutter Kris Jenner (69). Khloé beschrieb, wie diese neue Perspektive ihre Beziehung zu Kris positiv beeinflusst hat.

Kourtney scheint tatsächlich eine Vorliebe für das Familienleben zu haben. Ihre Hochzeit mit Travis Barker im Jahr 2022 markierte einen neuen Lebensabschnitt für die Unternehmerin, die einen Spagat zwischen ihrer Patchwork-Familie und diversen Projekten zu meistern hat. Insbesondere während ihrer Ehe hat sie immer wieder betont, wie wichtig ihr das familiäre Glück ist. Khloé wiederum steht aktuell jedoch an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Sie konzentriert sich primär auf ihren neuen Podcast "Khloe in Wonderland", in dem sie mit prominenten Gästen von Scott Disick bis hin zu Autor Mel Robbins zusammensitzt – und hofft, dass sie mit ihren frischen 40 Jahren eine neue Dating-Phase in ihrem Leben einläuten kann. Ob Kourtney wirklich erneut Nachwuchs plant, bleibt allerdings abzuwarten – Spekulationen gibt es bei den Kardashians schließlich nie zu wenig.

Frazer Harrison/Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Kourtney und Khloé Kardashian

Instagram / alabamaluellabarker Travis Barker, Kourtney Kardashian, Baby Rocky und Reign Disick im Juni 2024

