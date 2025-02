Nach Trennung von Serkan: So geht es Samira Yavuz als Single

Anfang des Monats machte Samira Yavuz (31) überraschende Nachrichten publik: Nach knapp zwei Ehejahren trennte sich die Reality-TV-Bekanntheit von ihrem Partner und Vater ihrer Kinder, Serkan Yavuz (31). Auf Instagram wird sie nun gefragt, wie sie sich als Neu-Single fühlt. Doch Samira hat sich noch gar nicht mit ihrem neuen Beziehungsstatus befasst, wie sie gesteht. "Es gab bisher nicht einen Moment, in dem ich mir dachte: 'Jetzt bist du Single' oder 'Hey, jetzt bist du getrennt'. Ich bin einfach traurig, dass sich so viel verändert und verändern wird", erklärt die zweifache Mutter ehrlich.

Vor ihrer Zeit als Ehefrau und Mutter war Samira natürlich schon einmal alleinstehend. Doch die Situation, in der sie sich momentan befindet, hat damit absolut nichts zu tun. "Ich fühle mich auch nicht so wie damals, als ich single war. Das jetzt ist was ganz anderes", stellt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin klar und fügt sarkastisch hinzu: "Dafür sollte ein neues Wort geschaffen werden."

Samira und Serkan lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten von Bachelor in Paradise kennen – und es funkte sofort. Nach ihrer Teilnahme an dem TV-Format ging es bei beiden Schlag auf Schlag: 2022 bekamen sie ihre Tochter Nova Skye Sya. Ein Jahr später traten sie vor den Traualtar und wieder ein Jahr später rundete die kleine Valea Yaël Roya ihr Familienglück ab. Doch hinter den Kulissen sah es offenbar ganz anders aus. Serkan ging Samira fremd, wie der The 50-Kandidat ihr später gestand.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige