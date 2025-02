Superstolz: Cynthia Erivo wird die Tony Awards moderieren

Cynthia Erivo (38) wird Gastgeberin der 78. Tony Awards am 8. Juni sein. Das gaben laut Entertainment Weekly die Broadway League und das American Theatre Wing am Mittwoch bekannt. Die Schauspielerin und Sängerin, die durch ihre Performance als Elphaba in Wicked bekannt ist, übernimmt die Rolle von Ariana DeBose (34), die die letzten drei Zeremonien moderiert hatte. Cynthia sagte in einem Statement: "Ich bin so stolz und aufgeregt, diese ehrenvolle Aufgabe zu übernehmen. Ich freue mich darauf, die Theatergemeinschaft durch eine Nacht zu führen, die die großartigen Leistungen des vergangenen Jahres feiert."

Die Wahl von Cynthia überrascht kaum, denn die Künstlerin ist schon lange fest mit der Welt des Theaters verbunden. Bereits 2016 gewann sie einen Tony für ihre Darstellung der Celie in der Broadway-Version von "The Color Purple". Der Schauspielerin selbst fehlt nur noch ein Oscar, um den prestigeträchtigen EGOT-Status zu erreichen. Die diesjährige Verleihung könnte außerdem auch als kleine Wiedergutmachung für "Wicked" gesehen werden, das vor Jahren den Tony für das beste Musical gegen "Avenue Q" verloren hatte. Die Organisatoren preisen Cynthia als eine "talentierte Künstlerin, die die Magie des Musicals weltweit einem neuen Publikum nähergebracht hat".

Abseits der Bühne hat Cynthia auch auf der Leinwand große Erfolge gefeiert, unter anderem mit ihrer Darstellung der Harriet Tubman im Film "Harriet" sowie als Aretha Franklin in der Serie "Genius". Doch auch privat ist ihr Leben geprägt von künstlerischer Leidenschaft und kreativer Vielseitigkeit. Die gebürtige Britin, die eine klassische Gesangsausbildung genoss, schwärmte in Interviews immer wieder von ihrer Liebe zur Musik und ihrer engen Verbindung zur Theaterwelt. Diese Wurzeln und ihre außergewöhnliche Bühnenpräsenz versprechen, die anstehende Verleihung zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die diesjährigen Nominierungen werden am 1. Mai veröffentlicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo, BAFTA Awards 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige