Ex-Kommilitonin erkannte Prinzessin Kate damals nicht wieder

Als Kate (43) im Herbst 2001 ihr Studium an der St. Andrews Universität begann, begegnete sie Prinz William (42) zum ersten Mal. Beide trafen sich durch ihren gemeinsamen Freundeskreis zunächst gelegentlich auf Partys oder in den Fluren der Uni. Nachdem sie sich auf einer Charity-Veranstaltung 2002 ineinander verliebt haben sollen, mündete ihre Beziehung schließlich 2010 in einer öffentlichen Verlobung. Eine ehemalige Kommilitonin von St. Andrews sagte nun über Kates Verlobungsinterview: "Sie wirkte wie eine völlig andere Person."

Mit ihrer zunehmenden Nähe zum britischen Königshaus veränderte sich Kates Auftreten merklich, was nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch alten Bekannten auffiel. Eine ehemalige Kommilitonin von St. Andrews schilderte in Gesprächen mit der Royal-Expertin Katie Nicholl detailliert, wie sehr sich Kate verändert habe: "Sie hat sich sehr verändert, sie ist wirklich zu einer Schönheit herangewachsen." Besonders auffällig sei der Wandel ihrer Stimme gewesen, die sich von jungenhaft-normal zu einem eleganten, vornehmen Akzent entwickelte. Laut der Royal-Expertin arbeitete Kate vor ihrer Hochzeit intensiv mit einem Stimmtrainer zusammen, um ihre Nervosität bei öffentlichen Auftritten besser zu meistern.

Kates beeindruckender Wandel von der zurückhaltenden Studentin zur selbstbewussten Prinzessin ist für viele Vorbild und Inspiration zugleich. Heute gilt sie als souveräner Bestandteil der britischen Königsfamilie, deren Professionalität in Reden und öffentlichen Auftritten immer wieder gelobt wird. Dennoch zeigt sich hinter der königlichen Fassade auch eine bodenständige Seite, die viele ihrer Fans schätzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate besucht ein Kinderhospiz im Januar 2025 in Wales

Anzeige Anzeige