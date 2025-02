Unsexy? Bushido beschwert sich über Anna-Marias Schlafanzüge

Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) führen in vielen Bereichen eine Vorzeigebeziehung. Doch ein Streitthema gibt es bei den Auswanderern – die Pyjamas der achtfachen Mutter. "Du sagst ja auch: 'Warum trägst du jeden Abend den gleichen Schlafanzug?'", verrät sie nun in einer Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Der Grund dafür sei, dass die Schwester von Sarah Connor (44) dreimal den gleichen Schlafanzug mit Erdbeermuster besitze, den sie supergerne anziehe. Einmal seien die beiden Turteltauben getrennt gewesen und als das Model zu Besuch gekommen sei, habe der Rapper gefordert: "Tu mir einen Gefallen und bring den sche*ß Schlafanzug nicht mit."

Bushido sei es am liebsten, wenn seine Frau nackt schlafen würde – das mache der "Sonnenbank Flavour"-Interpret nämlich auch. Im Podcast plaudert er aus: "Ich trage ungefähr seit eineinhalb Jahren keine Unterwäsche mehr." Doch auf diesen Deal wolle sich seine Ehepartnerin nicht einlassen, schließlich seien ihre Schlafanzüge bequem. Stattdessen schießt sie gegen eine Problemzone des Hip-Hop-Stars. "Anis schafft es sogar, in Hermès-Latschen asozial auszusehen. [...] Der trägt die mit seinen breiten Plattfüßen so, dass vorne nur der große Zeh herausguckt", scherzt die 43-Jährige.

Neben Ehrlichkeit und einem Sinn für Humor ist auch gegenseitige Wertschätzung ein wichtiger Grundsatz von Anna-Maria und Bushidos Beziehung. Zu ihrem Geburtstag betrieb der gebürtige Bonner deshalb einen Riesenaufwand. "Anis hat mich heute Morgen mit einem wunderschönen Brunch überrascht. Ich bin so dankbar für alles", freute sich die Podcasterin damals auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Dezember 2024

Anzeige Anzeige