Als Neunjährige: Jennifer Lawrence spielte Prostituierte

Jennifer Lawrence (34), die aus zahlreichen Hollywood-Blockbustern wie Die Tribute von Panem oder "Red Sparrow" bekannt ist, begann ihre Schauspielkarriere auf ungewöhnliche Weise. Bereits im Alter von neun Jahren trat sie bei einer Kirchenaufführung in ihrer Heimatstadt Louisville, Kentucky, auf – in der Rolle einer Prostituierten. Die Aufführung basierte auf der biblischen Geschichte von Jona, und Jennifer, die in einem christlichen Haushalt aufwuchs, hinterließ mit ihrer Darstellung einen bleibenden Eindruck. Ihre Mutter, die diesen frühen Schritt ihrer Tochter voller Stolz unterstützte, erinnerte sich in einem Interview 2012 gegenüber Rolling Stone: "Die anderen Mädchen standen einfach nur mit Lippenstift da, aber sie kam herein, schwang ihren Hintern und stolzierte herum."

Einige der Anwesenden hätten laut ihrer Mutter offenbar nicht gewusst, wie sie mit Jennifers beeindruckendem Auftritt umgehen sollten. "Unsere Freunde sagten: 'Wir wissen nicht, ob wir dir gratulieren sollen oder nicht, denn dein Kind ist eine großartige Prostituierte.'" Jennifers Familie nahm das Ganze mit Humor. Für die junge Schauspielerin war dies der Beginn einer Leidenschaft, die sie in den Folgejahren mit weiteren Auftritten im Schultheater und bei Kirchenaufführungen immer weiter verfolgte. Mit 14 Jahren wurde sie von einem Model-Scout in New York entdeckt und gab kurze Zeit später ihr Fernsehdebüt.

Heute gehört Jennifer zu den bekanntesten Schauspielerinnen ihrer Generation. Doch trotz ihres weltweiten Erfolgs schwärmte sie immer wieder von ihrer Kindheit in Kentucky, die sie einmal als "wild und unbeschwert" beschrieb. Neben dem Schauspiel war Jennifer sportlich aktiv, unter anderem als Cheerleaderin. Der Umzug nach New York war der entscheidende Wendepunkt in ihrer Karriere: Er öffnete ihr die Türen nach Hollywood. Inzwischen ist die Schauspielerin selbst Mama und erwartet mit ihrem Ehemann Cooke Maroney aktuell das zweite Kind.

Getty Images Jennifer Lawrence, November 2024

Action Press Cooke Maroney und Jennifer Lawrence, Januar 2025

