Kim Kardashian verteidigt Tochter North gegenüber den Hatern

Wie das Magazin People berichtet, ist North Wests (11) Auftritt bei dem Disney-Musical "Der König der Löwen" im Hollywood Bowl aktuell wieder ein Thema im Hause Kardashian. Die Elfjährige schlüpfte im letzten Jahr in die Rolle des jungen Simba und brachte den Song "Ich will jetzt gleich König sein" auf die Bühne. Während North laut Insidern ganz cool blieb, sei ihre Mutter Kim (44) im Vorfeld extrem angespannt gewesen, wie die aktuelle Folge der Reality-Show The Kardashians zeigt. Vor allem die Angst vor negativem Feedback ließ die vierfache Mutter zweifeln, ob sie ihre Tochter überhaupt auf die Bühne lassen sollte.

Tatsächlich kochten die Reaktionen in den sozialen Medien hoch: Von Kritik über Nepotismus bis hin zu Kommentaren, die Norths Gesangstalent infrage stellten, gab es alles zu lesen. Kim reagierte in der TV-Show allerdings mit klaren Worten auf die Hater: "Sie wollen North in dem Musical sehen, weil sie Persönlichkeit mitbringt, weil sie eine Performerin ist, und wenn jemand es nötig hat, ein Kind zu kritisieren, das die Zeit seines Lebens hat, dann F*ck you!", stellte sie unmissverständlich klar. Die stolze Mutter war nach der Aufführung zu Tränen gerührt und bezeichnete den Moment als "einen der stolzesten" in ihrem Leben.

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Norths Bühnenauftritte für Diskussionen sorgen. Schon bei ihrem Debüt als Rapperin an der Seite ihres Vaters Kanye West (47) hagelte es Kritik – Themen wie "Nepo Babies" bleiben für Kinder berühmter Eltern ein Dauerproblem. In der Presse tauchten zudem Berichte auf, die behaupten, North habe für die Rolle nicht alle Casting-Runden durchlaufen. TikTokerin Jenny Matthews behauptete, Kim habe ihrer Tochter den Auftritt "erkauft". Auf solche Vorwürfe ging Kim, die mit ihrem Ex-Mann Kanye West außerdem noch drei weitere Kinder hat, bisher nicht direkt ein, doch sie zeigte sich unerschütterlich darin, ihre Tochter zu unterstützen: "North ist gerade das Wichtigste."

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner North West, Kim Kardashian und Kris Jenner, "The Kardashians"-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / ye North West im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige