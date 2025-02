Trennungsgerüchte: Kanye West und Bianca zusammen gesehen

Kanye West (47) und Bianca Censori (30) sorgen einmal mehr für Aufsehen: Trotz anhaltender Trennungsgerüchte wurden der Rapper und die Designerin am Sonntag gemeinsam bei einer Live-Performance in einem Lagerhaus in Koreatown, Los Angeles, gesichtet, wie TMZ berichtet. Bei dem Event, das offenbar von Bianca inszeniert wurde, war sie in einem auffälligen All-White-Outfit zu sehen, das an eine Retro-Krankenschwester erinnerte. Sie stand vor einem leeren Krankenhausbett, während im Hintergrund Musik gespielt wurde. Kanye, komplett in Schwarz gekleidet und mit dunkler Sonnenbrille, verfolgte die Performance von der Seite aus gemeinsam mit Rapperkollege Jim Jones (48).

Bereits am Samstag hatte Kanye am gleichen Ort ein ähnlich Aufsehen erregendes Event abgehalten, bei dem eine Frau – laut TMZ Bianca – im Mittelpunkt stand. Hierbei feierte offenbar ein experimenteller Film Premiere, in dem sie verschiedene provokante Szenen darbot. In einer Einstellung war sie vollständig unbekleidet und trug eine blonde Perücke, in einer anderen schnitt sie sich ihre Haare mit einer Schere. Unter den prominenten Gästen befand sich auch Kanyes Freund und Künstler The Game (45), der die Gelegenheit nutzte, alte Zeiten mit Kanye Revue passieren zu lassen. Trotz der kreativen Projekte der beiden kursieren weiterhin Gerüchte, dass das Paar auf eine Scheidung zusteuern würde.

Die Beziehung zwischen Kanye und Bianca wurde Anfang 2023 öffentlich, nur kurze Zeit nach Kanyes Scheidung von Kim Kardashian (44). Seitdem sorgt das Paar mit unkonventionellen Auftritten für Schlagzeilen. Insbesondere Kanye, der in der Vergangenheit immer wieder für Kontroversen sorgte, zieht regelmäßig Aufmerksamkeit auf sich, sei es mit seinen künstlerischen Projekten oder politischen Äußerungen. Bianca, die als Designerin tätig ist, bleibt hingegen oft im Hintergrund, tritt jedoch verstärkt durch gemeinsame Kunstprojekte mit Kanye ins Rampenlicht. Gerüchte und öffentliche Auftritte scheinen jedenfalls wenig Einfluss auf ihren künstlerischen Weg zu haben – im Gegenteil, sie bleiben weiter ein Gesprächsthema.

Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

Frazer Harrison/Getty Images Collage: Kanye West und Bianca Censori

