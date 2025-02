Verena Kerth soll Auszeichnung von Marc behalten haben

Marc Terenzi (46), der frühere Boyband-Star von Natural, und Verena Kerth (43) tragen seit ihrer Trennung im Juli 2024 weiterhin einen öffentlichen Streit aus. Sieben Monate nach dem Liebes-Aus hat der Sänger nun endlich seine Habseligkeiten zurückerhalten, nachdem er monatelang dafür kämpfen musste. Zu den Gegenständen, die in seine neue Heimat Mallorca gesendet wurden, gehören Tagebücher, Datenträger, Kleidungsstücke und eine Gitarre. Doch ein bedeutendes Erinnerungsstück fehlt offenbar noch immer: sein BRAVO-Otto in Gold, den er 2005 als "Bester Sänger" gewann. Marc ist überzeugt, dass die Auszeichnung noch in Verenas Besitz sei. "Verena, wo ist mein BRAVO-Otto?", fragt er öffentlich, wie Bild berichtet.

Dieser BRAVO-Otto ist für Marc weit mehr als nur ein einfacher Preis. Mit ihm hatte er sich vor fast zwanzig Jahren gegen Konkurrenten wie Robbie Williams (51) und Xavier Naidoo (53) durchgesetzt. "Das war der einzige Award, den ich je gewinnen wollte. All meine Idole wie Michael Jackson bekamen ihn auch. Das macht mich echt traurig. Das war die größte Auszeichnung, die ich jemals bekam", so der Musiker. Die Bedeutung des Preises ergibt sich für Marc vor allem durch das Prestige, das damit verbunden ist, nachdem auch Musiklegenden wie Michael Jackson (✝50) oder Madonna (66) diese Auszeichnung erhielten. Laut dem ehemaligen Chefredakteur von BRAVO, Alex Gernandt, habe der Preis zwar nur einen materiellen Wert von rund 500 Euro, doch der ideelle Stellenwert sei enorm – gerade für Künstler wie Marc, die mit der Auszeichnung eigenen Idolen nacheiferten.

Während Marc um persönliche Erinnerungsstücke kämpfte, forderte Verena zuletzt eine finanzielle Entschädigung, da er während der Beziehung kostenlos bei ihr in München gelebt habe. "Wir haben Monate dafür gekämpft, dass ich mein Zeug zurückbekomme. Ich habe ihr dafür auch einiges an Geld geschickt. Ich wollte schon fast aufgeben, aber mein Freund und Manager Jan Witte hat mich davon abgehalten. Schließlich sind da viele meiner Erinnerungen dabei. Ich schreibe seit 1996 Tagebücher. Von dem Zeitpunkt an, als meine musikalische Reise begann", erzählte Marc und berichtete, dass sein Manager Jan ihn ermutigt habe, weiterzumachen, auch wenn die Situation frustrierend gewesen sei. Dass jetzt ausgerechnet sein BRAVO-Otto fehlt, scheint für Marc eine besonders emotionale Wunde aufzureißen. Inzwischen hat sich Verena bei der Bild gemeldet: "Ich bin auf die Suche gegangen – mit Erfolg. Er steht tatsächlich bei mir am Herd. Das wundert mich nicht, dass ich ihn übersehen habe. Kochen ist ja nicht meine Kernkompetenz. Marc kann seinen BRAVO-Otto natürlich gern abholen."

Marc Terenzi, Sänger

Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

