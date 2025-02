Wird Sam Dylan "Das Sommerhaus der Normalos" verfolgen?

Das Sommerhaus der Stars ist wohl eines der beliebtesten Reality-TV-Formate des deutschen Fernsehens. Nun freuen sich Fans auf den neuen Ableger "Das Sommerhaus der Normalos" – aber wie sieht es mit den Realitystars aus? Sam Dylan (34), der Teil der vergangenen Staffel war und diese gemeinsam mit seinem Partner Rafi Rachek (35) gewann, verrät jetzt exklusiv im Interview mit Promiflash, ob er plant, den Paaren ohne Promi-Status beim Kampf um die Siegesprämie in Höhe von 25.000 Euro zuzusehen. "Ich werde mir die erste Folge mal anschauen, aber ansonsten bin ich gerade durch meine Tour, die im März startet, so ausgebucht, dass ich nicht die Zeit finden werde, die Show ausgiebig zu schauen", erzählt der Prince Charming-Star.

Sam hat sich den Teaser, der vergangene Woche in den sozialen Medien veröffentlicht wurde und einen ersten Eindruck vermittelte, was Zuschauer von der Staffel der "Normalos" erwarten können, aber trotzdem angeguckt. Könnte das neue Format dem gewöhnlichen Sommerhaus in Sachen Drama möglicherweise Konkurrenz machen? "Auf den ersten Blick denkt man: 'Oh, das wird eine dramatische Staffel'. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass der Trailer fast nur aus Streitereien bei den Spielen besteht", betont der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ansonsten habe ich von einem Kandidaten gehört, dass es sehr friedlich vor Ort war und dass man jetzt nicht so eine Ausnahmestaffel wie bei uns erwarten kann."

Ob es tatsächlich so harmonisch lief oder es doch zwischen einigen Kandidaten krachte, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Fans zeigten sich bereits kurz nach der Ankündigung begeistert davon, acht nicht prominente Paare während ihrer Zeit im berühmten Sommerhaus in Bocholt-Barlo verfolgen zu dürfen. Seit Anfang des Monats ist auch bekannt, um wen es sich dabei handelt. Wie auf Instagram bekannt gegeben wurde, zählen Viktoria und Sebastian, Mladen und Michelle sowie Sophie und Hendrik zu den TV-Neulingen, die sich in schrägen Challenges beweisen wollen. Dabei bekommen sie Konkurrenz von Vanessa und Richard, Lucia und Marc sowie Marcel und Lisa.

RTL / Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

RTL Die Kandidaten von "Das Sommerhaus der Normalos"

