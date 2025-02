Mats Hummels plant angeblich seine Rückkehr nach Deutschland

Mats Hummels (36), ehemaliger deutscher Nationalspieler und derzeit Verteidiger bei AS Rom, plant offenbar seine Rückkehr nach Deutschland. Laut Berichten der italienischen Zeitung La Repubblica werde der 36-Jährige seinen Vertrag bei den Römern, der im Sommer ausläuft, wohl nicht verlängern. Obwohl sein Club ihn gern behalten wolle, scheint Mats andere Prioritäten zu setzen. Ein Grund dafür könnte sein Sohn Ludwig (7) sein, zu dem der Fußballprofi nach eigenen Angaben eine enge Bindung habe. In einem Interview mit RTL erklärte er: "Er hat da ein gehöriges Wörtchen mitzureden."

Dabei hat Mats bei AS Rom nach anfänglichen Startschwierigkeiten einen wichtigen Platz in der Mannschaft eingenommen. Nachdem er zunächst nur auf der Bank gesessen hatte, änderte sich seine Rolle unter Trainer Claudio Ranieri. Der erfahrene Coach setzte auf den Deutschen und stärkte besonders die Abwehr mit ihm. Zuletzt konnte Mats in zehn Ligaspielen, vier Einsätzen in der Europa League und einem Pokalspiel überzeugen. Ranieri bezeichnete ihn vor kurzem sogar als "unverzichtbar" und lobte ihn als "Monument". Doch auch Ranieris Vertrag endet im Sommer, was neue Unsicherheiten für den deutschen Fußballer mit sich bringen könnte.

Abseits des Spielfelds ist für Mats vor allem die familiäre Situation ein wichtiger Faktor bei seiner zukünftigen Entscheidung. Der gebürtige Dortmunder wurde in den vergangenen Jahren immer wieder für sein Engagement als Vater gelobt und betonte mehrfach, wie wichtig ihm die Nähe zu seinem Sohn Ludwig sei. Der Junge, der aus seiner Beziehung mit seiner Ex-Frau Cathy Hummels (37) stammt, lebt in Deutschland und verbringt viel Zeit mit seinem Vater. Diese Verbundenheit könnte nun der entscheidende Auslöser sein, um die Karriere des Fußballprofis zurück in die Heimat zu führen. Ob und welcher deutsche Club Mats künftig in seinen Reihen haben wird, bleibt abzuwarten.

GettyImages / Lukas Schulze Mats Hummels und sein Sohn Ludwig

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

