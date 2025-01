Mats Hummels' Sohn beeinflusst seine berufliche Zukunft

Mats Hummels (36) hat sich in Rom mittlerweile bestens eingelebt. Im Interview mit RTL sprach der Fußballprofi vor dem Europa-League-Duell zwischen AS Rom und Eintracht Frankfurt über sein Leben in der italienischen Hauptstadt. Nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war, zog es den Verteidiger im Sommer zur AS Rom. Anfangs fiel ihm die Eingewöhnung schwer, doch inzwischen zeigt er sich begeistert: "Das ist eine riesige Stadt mit unglaublicher Historie." Auch sprachlich konnte sich Mats verbessern – wenn auch mit zeitweiligen Motivationsproblemen. "Mittlerweile kann ich eigentlich schon ganz gut was sagen", so der Wahl-Italiener.

Trotz seines Wohlbefindens in Rom blickt Mats bereits in die Zukunft, die allerdings noch ungewiss ist. Eine Entscheidung über seinen weiteren Weg möchte er erst im Sommer treffen. Dabei hat Hummels' siebenjähriger Sohn ein entscheidendes Mitspracherecht. "Ich vermisse am meisten die Zeit mit ihm", erklärte der Fußballer und betonte, dass die Familie und besonders sein Sohn bei seinen Planungen oberste Priorität haben. Gleichzeitig genießt er den sportlichen Alltag im Team der AS Rom, hat jedoch eine klare Verbindung zu den deutschen Vereinen. Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt bekannte Mats, dass er grundsätzlich ein großer Unterstützer deutscher Mannschaften im Europapokal ist. Bei diesem Spiel jedoch will er für seinen aktuellen Club alles geben.

Privat wirkt der Fußballstar derzeit ausgeglichen und zufrieden. Die Ankunft in Rom war jedoch nicht komplett reibungslos. Besonders der chaotische Straßenverkehr bereitete Hummels zunächst Stress. "Mittlerweile wurde mir schon gesagt, ich fahre auch schon wie ein Römer", scherzte er, fügte aber hinzu, dass es sich dabei nicht nur um Lob handelte. Seine positive Einstellung und Offenheit für Neues halfen ihm, sich schnell anzupassen. Auch die Liebe zur Kultur und Geschichte der Stadt scheint eine große Rolle bei seinem neuen Lebensabschnitt zu spielen – Eigenschaften, die Mats immer wieder als weltoffenen und familienbewussten Menschen charakterisieren.

Getty Images Marius Wolf und Mats Hummels im Dezember 2023

Getty Images Mats Hummels im Juni 2024

