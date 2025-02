Katie Price und ihr JJ Slater turteln bei Event

Katie Price (46), die zuletzt mit enormem Gewichtsverlust für Schlagzeilen sorgte, hat sich am Samstagabend strahlend an der Seite ihres Freundes John Joe Slater, alias JJ Slater, bei den Glamour-Festlichkeiten der "The Glossies"-Awards in Dublin gezeigt. Das Paar posierte allen Trennungsgerüchten zum Trotz gut gelaunt für Fotos. Katie, bekannt für ihre extravaganten Looks, trug ein gewagtes Ensemble bestehend aus einem winzigen Crop-Top und einem dazu passenden hüfthohen Rock, das ihre Tattoos und ihre kurvige Figur in Szene setzte. JJ teilte später einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story mit seiner berühmten Freundin und gemeinsamen Bekannten, darunter Sängerin Michelle Heaton, der die ausgelassene Stimmung des Abends einfing.

Damit scheinen die beiden den Gerüchten über eine schwere Beziehungskrise, die Anfang des Jahres die Runde machten, ein Ende bereiten zu wollen. Bereits seit Anfang 2024 sind Katie und JJ, bekannt aus "Married At First Sight", ein Paar. In den letzten Monaten haben sie ihre Beziehung allerdings erstaunlich wenig thematisiert – angesichts Katies oft aufsehenerregendem Liebesleben eine echte Seltenheit. In einem Interview mit der Zeitschrift Closer deutete die dreifach geschiedene Mutter von fünf Kindern jedoch kürzlich an, dass sie sich eine Heirat mit JJ durchaus vorstellen könne. "Ich würde sehr gerne wieder heiraten! Er ist sehr altmodisch, deshalb hat er mir noch keinen Ring an den Finger gesteckt", verriet sie lachend.

Katies turbulentes Liebesleben hat in der Vergangenheit oft für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Die ehemalige Glamour-Queen sprach kürzlich in einem Interview davon, dass ihre Auswahl an Partnern nicht immer die beste gewesen sei. "Männer waren oft mein Untergang", erklärte sie der britischen Zeitung The Sun und schilderte, wie sie toxische Verhaltensweisen und schädliche Beziehungen durch Therapie mittlerweile besser erkennen könne. Mit JJ an ihrer Seite habe Katie endlich die Ruhe und Freude gefunden, die sie lange vermisst habe. Und wer weiß, vielleicht erfüllt er ja ihren Wunsch nach einem weiteren Kind.

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

Jeff Spicer / Getty Images, Anthony Devlin / Getty Images Collage: Kris Boyson und Katie Price

