Kein Ozempic: Katie Price betont natürlichen Gewichtsverlust

Doch kein Ozempic? Reality-Star Katie Price (46) sorgte bislang nicht nur mit ihren vielen Beauty-OPs für Schlagzeilen, sondern auch mit drastischem Gewichtsverlust. Nun betonte sie, dass sie die extreme Veränderung ohne medizinische Hilfsmittel oder sogenannte Fettabbau-Spritzen wie Ozempic erreicht habe. Gegenüber der britischen Zeitung The Sun erklärte Katie, sie habe ihre "Ernährung umgestellt" und achte verstärkt darauf, was sie isst, während sie zugleich mehr Bewegung in ihren Alltag integriert: "Ich war nur durch falsche Ernährung aufgeschwemmt." Mittlerweile verzichte sie auf Kartoffeln, Nudeln und andere Kohlenhydrate, da sie sie nur zum Furzen gebracht hätten. Besorgte Kommentare über ihre schlankere Figur weist sie vehement zurück. "Ich bin gesund", versicherte die fünffache Mutter.

Katies veränderte Optik sorgte also in den sozialen Medien nicht zuletzt wegen ihrer postoperativen Bilder für eine Flut von kritischen Kommentaren wie "Du siehst krank und angeschlagen aus" oder "Du armes Ding. Die Familie sollte eingreifen, bevor es zu spät ist." Viele Fans äußerten sich auch besorgt über ihre Gesundheit und ihren offensichtlichen Schönheitswahn. In mehreren Instagram-Videos zeigte sie sich kürzlich in bauchfreien Outfits und wirkte dabei deutlich schlanker – ein Anblick, der Diskussionen auslöste. Laut Katie sei ihr Gewichtsverlust jedoch eine natürliche Folge ihrer neuen Lebensweise. Dass sie überhaupt an Gewicht zulegte, begründet sie mit der Zeit, die sie nach einem Fußbruch im Rollstuhl verbrachte, sowie mit hormonellen Auswirkungen durch mehrere fehlgeschlagene In-vitro-Fertilisation-Behandlungen. Katie betonte: "Das alles hat meinem Körper zugesetzt. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich wiege, aber jetzt bin ich an einem wirklich guten Punkt."

Die ehemaligen Tage im Rollstuhl waren nur eine von vielen Herausforderungen, die das Leben von Katie geprägt haben. Bekannt wurde sie in den 90ern als Model und entwickelte sich seither zu einer vielseitigen Geschäftsfrau und Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Ihre Kinder, vor allem ihr Sohn Harvey, der an einer seltenen genetischen Störung leidet, spielen eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Harvey, so verriet sie, könnte aus gesundheitlichen Gründen von Medikamenten wie Ozempic profitieren, was sie mit den Ärzten ausführlich besprochen habe. Für sich selbst schließe Katie den Einsatz solcher Mittel aber kategorisch aus. "Ich war schon immer dünn – das bin einfach ich", erklärte sie im letzten Monat in Rob Moores Disruptors-Podcast und dementierte kategorisch, dass sie irgendwelche Spritzen oder Medikamente genommen habe, um abzunehmen.

Snapchat / katie-pricey Katie Price nach einer Operation

Instagram / katieprice Katie Price, Erotikmodel

