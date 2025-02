Leni Klum kommt auf Einladung der Swarovskis zum Opernball

Leni Klum (20), die Tochter von Supermodel Heidi Klum (51), wird am Donnerstag als Stargast beim Wiener Opernball erwartet. Das Nachwuchsmodel wird bei der prestigeträchtigen Veranstaltung auf Einladung der berühmten Familie Swarovski erscheinen, berichtet Bild. Damit gehen die Spekulationen um eine mögliche Begleitung durch ihren Vater Flavio Briatore (74) oder ihre Mutter Heidi endgültig zu Ende. Für Leni, die aktuell auch in Heidis Casting-Show "Germany’s Next Topmodel" zu sehen ist, ist die Einladung ein weiterer Höhepunkt in ihrer jungen, aber rasanten Karriere.

Bereits seit Wochen hatte es Gerüchte über einen möglichen Auftritt Lenis gegeben. Besonders überraschend: Anders als viele andere Prominente, die über die Jahre auf Einladung von Richard "Mörtel" Lugner zum Opernball kamen, wird Leni nicht als Teil des Lugner-Clans dort sein. Stattdessen hat sich die Swarovski-Familie, eine der reichsten und einflussreichsten Dynastien Österreichs, um ihren Besuch bemüht. Lugner selbst, der vergangenes Jahr verstarb, hatte lange versucht, Heidi Klum für den Ball zu gewinnen, allerdings vergeblich, wie das Boulevardblatt weiter berichtet. Mit Leni wird nun immerhin ein Mitglied der Klum-Familie Teil des glamourösen Abends sein.

Leni, die 2004 als Tochter von Heidi Klum und Flavio Briatore geboren wurde, wuchs vor allem unter der Obhut von Heidis langjährigem Partner Seal auf, der sie später auch adoptierte. Mittlerweile macht sie sich einen eigenen Namen im Modebusiness und begeistert sowohl auf Social Media als auch auf den Laufstegen weltweit. Ihr Auftritt beim Opernball reiht sich nahtlos in die Liste ihrer hochkarätigen Engagements ein. Auch bei GNTM tritt sie zunehmend in den Vordergrund und unterstützt ihre Mutter als Jurorin.

Getty Images Leni Klum, 2024

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und Leni Klum beim GNTM-Casting 2025

