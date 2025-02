Das ist der Scheidungstermin von Nikola und Gloria Glumac

Die offizielle Scheidung von den beiden Realitystars Gloria (32) und Nikola Glumac (29) steht kurz bevor! Nachdem der Temptation Island-Star schon mehrere Treffen in diesem Kontext sausen gelassen hatte, wurde nun ein neuer Tag für den besagten Scheidungstermin gefunden. Gloria postet am Freitag in ihrer Instagram-Story, auf welches Datum sich die Beteiligten jetzt einigen konnten: "Scheidungstermin ist auf Wunsch von der anderen Seite am 11. März 2025."

Die ehemalige Sommerhaus-Kandidatin scheut sich nicht davor, einige Details zum Hergang der Terminfindung kundzutun. Laut ihr sei der TV-Star dann nämlich nicht in Dubai bei seiner Partnerin Kim Virginia Hartung (29), sondern in Deutschland. Gloria selbst ist mit dem Termin aber so gar nicht glücklich: "Mir passt der Termin ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich am 10. März abends erst wieder von meinem Urlaub zurückkomme und mich dann direkt einen Tag später um solche Sch***e kümmern darf." Sie betont außerdem ihre Zweifel daran, dass ihr Ex tatsächlich kommen wird – schließlich sei er gerade sehr beschäftigt mit der Planung seiner bevorstehenden Weltreise.

Tatsächlich haben Kim und Nikola nicht nur eine Weltreise auf Instagram angekündigt, sondern auch, dass sie zusammen ein Baby erwarten! Nachdem die 29-Jährige in einem Clip vor den Augen ihrer Follower einen Schwangerschaftstest mit positivem Ergebnis gemacht hat, bestätigte sie kürzlich ganz offiziell die Babynews. In einem Video verkündete die Beauty voller Freude: "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger."

RTL Gloria und Nikola Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

