So viel Geld soll Sami Sheen mit OnlyFans-Karriere verdienen

Sami Sheen (20), die Tochter des Schauspielers Charlie Sheen (59) und Denise Richards (54), hat sich mit ihrer Tätigkeit auf OnlyFans bereits ein kleines Vermögen aufgebaut. Nach Informationen von DailyMail soll die Influencerin mittlerweile knapp drei Millionen Euro verdient haben, seitdem sie im Juni 2022 auf der Plattform aktiv wurde. Zuletzt feierte Sami ihren Erfolg mit Schnappschüssen im Bikini, die sie an einem Strand in Malibu aufgenommen hatte. Diese lud das aufstrebende Model im Netz hoch, wo sie ihren Followern zeigte, wie sie ihren Erfolg genießt. Die Bilder wurden bereits zahlreich geliked und kommentiert.

Laut einem Insider ist Sami derzeit "auf dem besten Weg, sich ein kleines Imperium aufzubauen". Mit ihrem Einkommen erfüllte sie sich bereits einige Träume: eine eigene Wohnung, einen luxuriösen Wagen und finanzielle Unabhängigkeit. Gegenüber People erklärte sie, dass sie ursprünglich mit OnlyFans begonnen habe, um sich ihren Lebensunterhalt zu sichern. Sami fügte hinzu: "Es war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich bin mein eigener Boss und kann meine Zeit frei einteilen." Ihre Mutter Denise unterstützt sie dabei nicht nur emotional, sondern mittlerweile auch praktisch: Die Schauspielerin ist selbst auf der Plattform aktiv und gab offen zu, dass ihre Tochter die Inspiration dafür gewesen sei.

Bereits in der Vergangenheit überraschte Sami mit Veränderungen in ihrem Leben. Neben ihrer Karriere auf OnlyFans entschied sie sich Anfang des Jahres dazu, mit einer Brustvergrößerung und einer aufwendigen Nasenkorrektur ihrem Schönheitsideal näherzukommen. Besonders die sogenannte "Scarless Nose"-Methode ihres Chirurgen sorgte für Aufmerksamkeit, da sie fast keine äußerlich sichtbaren Narben hinterlässt. Diese Eingriffe und weitere Einblicke in Samis Alltag könnten bald auch im Rahmen der neuen Reality-Show "Denise Richards & Her Wild Things" auf Bravo zu sehen sein, die ab dem 4. März beginnt. Fans dürfen gespannt sein, wie die Familie ihre Karriere und das Leben im Rampenlicht meistert.

Instagram / samisheen/ Sami Sheen posiert im Bikini

TikTok / samisheen Sami Sheen, Internetbekanntheit

