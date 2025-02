Alec Baldwin geht in New York auf einen Comedian los

Ein Straßenstreit in New York sorgte kürzlich für Schlagzeilen: Schauspieler Alec Baldwin (66) geriet mit dem Comedian Jason Scoop aneinander, nachdem dieser ihn in einer provokanten Aktion, für die er sich als Donald Trump (78) verkleidete, ansprach. Scoop, bekannt für seine Trump-Parodien, nutzte den Moment, als Baldwin gerade Gepäck in sein Auto lud, und reizte ihn mit heftigen Anspielungen auf den tödlichen Vorfall am Filmset von "Rust". Dabei fiel der Satz: "Ich werde dich vollständig begnadigen, dass du diese Frau ermordet hast, wenn du diesen Ring küsst." Obwohl der Schauspieler zunächst versuchte, den Comedian zu ignorieren, verlor er im Laufe der weiteren Provokationen die Geduld und drohte Scoop mit den Worten: "Ich schnappe mir dein verdammtes Genick und breche es!"

Der Comedian ging sogar noch weiter und bezeichnete den tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) als "kaltblütigen Mord". Dies brachte Baldwin endgültig aus der Fassung. In einem Video, das derzeit auf Twitter kursiert, ist zu sehen, wie der Schauspieler Scoop auf die Schulter klopft und erneut droht: "Ich schiebe dir deine Kamera in den Ar***!" Doch auch Baldwins Ehefrau Hilaria (41) soll in den Vorfall verwickelt gewesen sein: Angeblich verfolgte sie den Kameramann des Comedians in High Heels und versuchte, ihm das Handy zu entreißen. Aufnahmen, die dies belegen könnten, gibt es jedoch nicht. Der Zwischenfall endete schließlich ohne Gewalt – die verbalen Auseinandersetzungen reichten jedoch aus, um für Aufmerksamkeit zu sorgen.

Seit dem tödlichen Unfall am Set des Westernfilms "Rust" im Oktober 2021, bei dem Alec Baldwin eine Requisitenwaffe abfeuerte und Hutchins tödlich getroffen wurde, kämpft der Schauspieler mit schweren psychischen Belastungen. Offen sprechen er und Hilaria in ihrer neuen Realityshow "The Baldwins" über die Herausforderungen der vergangenen Jahre. Die Familie habe seit dem Vorfall sehr unter der öffentlichen Kritik gelitten. Der Schauspieler versucht bis heute, dieses traumatische und tragische Ereignis zu verarbeiten.

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec Baldwin, Hilaria Baldwin und ihre gemeinsamen Kinder im Juni 2021

