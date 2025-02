Darum schwächelte Travis Kelce beim diesjährigen Super Bowl

Travis Kelce (35), Tight End der Kansas City Chiefs, litt vor dem diesjährigen Super Bowl unter gesundheitlichen Problemen. Laut Brett Veach, General Manager des Teams, habe Travis in der Woche vor dem Spiel mit "einer ziemlich schweren Krankheit" zu kämpfen gehabt. Am 9. Februar trat das Team dennoch im Super Bowl LIX gegen die Philadelphia Eagles an, musste sich jedoch mit einer deutlichen 22:40-Niederlage geschlagen geben. Brett betonte in einem Gespräch für den NFL-Podcast The Insiders, dass Travis' gesundheitliche Einschränkungen allerdings keine Ausrede für die Leistung seien: "Die Eagles haben einfach sehr gut gespielt."

Neben der Niederlage rückte nun aber auch die Frage um die Zukunft des 35-jährigen Football-Stars in den Fokus. Travis selbst äußerte sich dazu in seinem Podcast New Heights, den er mit seinem Bruder Jason Kelce (37) produziert. "Ich treffe im Moment keine großen Entscheidungen", sagte er und erklärte, dass er sich vorerst alles offenhalte. Brett hingegen zeigte sich zuversichtlich, dass Travis weitermachen werde: "Wir rechnen damit, ihn zurückzuhaben. Er macht uns besser." Dabei lobte er insbesondere die enge Verbindung von Travis und Quarterback Patrick Mahomes (29), die das Team außergewöhnlich gut vorantreibe. Für Travis und seine Mitspieler sei derzeit das Wichtigste, "füreinander da zu sein".

Im Super Bowl selbst hatte der Freund von Pop-Ikone Taylor Swift (35) einen seiner schwächsten Auftritte: Mit nur vier gefangenen Pässen für 39 Yards konnte er nicht an seine früheren Erfolge anknüpfen. Bereits in der regulären Saison hatten seine Leistungen im Vergleich zu den Vorjahren nachgelassen. Auch abseits des Spielfelds sorgte das Aufeinandertreffen für Schlagzeilen, als Travis' Lebensgefährtin auf den Rängen von Fans ausgebuht wurde. Obwohl dieser Abend für den Ausnahmesportler in jeder Hinsicht bitter war, zeigen sich sowohl Travis als auch das Team kämpferisch und hoffen auf ein stärkeres Comeback: "Man lernt mehr aus Niederlagen als aus Siegen", resümierte Brett.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Anzeige Anzeige