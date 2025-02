Die Fans trauern um Schauspiellegende Gene Hackman (†95)

Der Tod von Gene Hackman (✝95) löst weltweit Bestürzung aus. Am Mittwoch wurde der "Brennpunkt Brooklyn"-Star gemeinsam mit seiner Frau Betsy Arakawa und ihrem Hund tot aufgefunden – wie es dazu kam, konnte noch nicht geklärt werden. Für die Fans des Hollywoodstars ist diese Nachricht ein großer Schock. "Gene war ein toller Schauspieler. Mögen beide in Frieden ruhen", schreibt ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Auch Jörg Dahlmann (66) kommentiert: "Wie traurig! Ich habe Gene als Schauspieler geliebt!" Die Umstände der Tragödie geben den Lesern allerdings Rätsel auf.

Bislang sind erst wenige Informationen zu den laufenden Ermittlungen bekannt. Nachdem das verstorbene Paar in seinem Haus in Santa Fe gefunden worden war, berichtete unter anderem die Zeitung Santa Fe New Mexican, dass die Polizei nicht von einem Verbrechen ausgehe. "Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir uns mitten in einer vorläufigen Todesermittlung befinden und auf die Genehmigung eines Durchsuchungsbefehls warten", machte der Sheriff deutlich.

Gene begann seine Laufbahn in den 1950er-Jahren und war über die Jahre in unzähligen Filmen zu sehen. Weltweit berühmt wurde er durch seine Rolle als Buck Barrow in "Bonnie and Clyde" sowie mit seiner oscarprämierten Performance als Jimmy "Popeye" Doyle in "Brennpunkt Brooklyn". 2004 begab sich der US-Amerikaner aus gesundheitlichen Gründen in die Schauspielrente. "Der Arzt hat mir gesagt, dass mein Herz nicht in der Verfassung ist, dass ich es weiter belasten sollte", berichtete er damals gegenüber Empire.

Getty Images Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa im Januar 2003

Getty Images Gene Hackman, Januar 1985